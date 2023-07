Upaya Keras AS Selamatkan Prajurit yang Menyeberang ke Korut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Paju: Para pejabat Amerika Serikat (AS) bergegas pada Rabu 19 Juli 2023 untuk menentukan nasib seorang tentara Amerika yang melakukan penyeberangan tidak sah ke Korea Utara (Korut). Insiden itu menimbulkan krisis baru bagi Washington dalam berurusan dengan negara bersenjata nuklir itu.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam pengarahan reguler bahwa Pentagon telah "menjangkau" rekan-rekannya di Tentara Rakyat Korea Korea Utara tentang prajurit tersebut, Prajurit Travis King.“Pemahaman saya adalah bahwa komunikasi tersebut belum dijawab,” ujar Miller, seperti dikutip AFP, Kamis 20 Juli 2023Pentagon mengatakan King, 23, yang bergabung dengan Angkatan Darat pada 2021 dan menghadapi tindakan disipliner. Dia menyeberang ke Korea Utara pada Selasa "dengan sengaja dan tanpa izin" saat melakukan tur orientasi Area Keamanan Bersama (JSA) di perbatasan antara kedua Korea.Media pemerintah Korea Utara tidak menyebutkan insiden tersebut dan misinya untuk PBB di New York belum menanggapi permintaan komentar.Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan dalam pengarahan bahwa pemerintahan Biden masih mengumpulkan fakta. Sementara Kementerian Luar Negeri mengatakan para pejabat AS berusaha memastikan keberadaan King.Miller mengatakan, AS juga terlibat dengan Swedia, yang bertindak sebagai saluran diplomatik untuk Washington dengan Pyongyang, tetapi menambahkan: "Kami masih berusaha mengumpulkan informasi di sini tentang keberadaan prajurit King.""Pemerintah telah dan akan terus bekerja secara aktif untuk memastikan keselamatannya dan memulangkannya ke keluarganya," kata Miller.Insiden itu terjadi pada saat ketegangan tinggi di semenanjung Korea, dengan kedatangan kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir AS pada hari Selasa, dan uji coba peluncuran dua rudal balistik ke laut oleh Korea Utara pada hari Rabu pagi.Kolonel Angkatan Darat Isaac Taylor, juru bicara Pasukan AS di Korea, mengatakan pada Selasa bahwa Komando PBB (UNC), yang mengawasi keamanan daerah perbatasan, "bekerja dengan rekan-rekan KPA kami untuk menyelesaikan insiden ini".Taylor mengatakan, komunikasi itu dilakukan melalui hotline harian dengan Korea Utara, meskipun dia tidak merinci tanggapan apa pun.King sedang melakukan tur ke desa gencatan senjata Panmunjom ketika dia tiba-tiba melintasi Garis Demarkasi Militer yang memisahkan kedua Korea sejak Perang Korea berakhir pada 1953 dengan gencatan senjata.Motifnya tidak diketahui. Saat berbasis di Korea Selatan, dia menghadapi tuduhan penyerangan dan perusakan mobil polisi dalam insiden Oktober. Dia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman denda pada Februari.Carl Gates, saudara laki-laki dari ibu King, Claudine Gates, mengatakan kepada Daily Beast bahwa keponakannya telah "hancur" setelah kematian tragis sepupunya yang berusia 7 tahun awal tahun ini.Gates mengatakan putranya meninggal pada akhir Februari karena kelainan genetik langka dan mendukung kehidupan di hari-hari terakhirnya."Ketika putra saya dalam dukungan hidup, dan ketika putra saya meninggal Travis mulai (menjadi) sembrono (dan) gila ketika dia tahu putra saya akan mati," kata Gates yang dikutip oleh Daily Beast."Aku tahu itu terkait dengan apa yang dia lakukan,” jelas Gates.Claudine Gates, mengatakan kepada ABC News bahwa dia terkejut dengan berita bahwa putranya telah menyeberang ke Korea Utara. "Aku tidak bisa melihat Travis melakukan hal seperti itu," ucapnya.King telah selesai menjalani penahanan di Korea Selatan dan diangkut oleh militer AS ke bandara untuk kembali ke unit asalnya di Amerika Serikat, kata dua pejabat AS.Dia telah melewati keamanan ke gerbangnya dan kemudian melarikan diri, kata seorang pejabat. Tur sipil dari zona demiliterisasi (DMZ) diiklankan di bandara dan King tampaknya telah memutuskan untuk bergabung, kata seorang pejabat.Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani hubungan dengan Korea Utara, mengatakan semua tur ke Panmunjom telah dibatalkan tanpa batas waktu atas permintaan Komando PBB.Tidak jelas berapa lama pihak berwenang Korea Utara akan menahan prajurit itu, tetapi para analis mengatakan insiden itu bisa menjadi propaganda berharga bagi negara yang terisolasi itu.