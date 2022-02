Intel AS Tuduh Rusia Miliki Daftar Lawan untuk Dibunuh Jika Serang Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Badan intelijen Amerika Serikat (AS) memperoleh informasi bahwa Rusia sedang menyusun daftar lawan politik yang kemungkinan akan ditangkap atau dibunuh jika menyerang Ukraina. Tuduhan terbaru itu dilaporkan oleh Foreign Policy.Empat sumber yang akrab dengan intelijen AS mengatakan kepada outlet itu bahwa daftar itu termasuk tokoh politik Ukraina, aktivis antikorupsi, dan pembangkang Belarusia dan Rusia yang tinggal di pengasingan di Ukraina.Laporan itu muncul di tengah meningkatnya kepastian di antara para pemimpin Barat bahwa invasi ke Ukraina oleh Rusia sudah dekat.Baca: Blinken: Semua Tanda Tunjukkan Rusia di Ambang Invasi ke Ukraina Presiden Joe Biden mengatakan pada Jumat bahwa dia "yakin" bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan melancarkan serangan ke negara itu dalam beberapa hari mendatang.Rusia terus-menerus membantah bahwa pihaknya berencana untuk menyerang, tetapi sejauh ini telah mengumpulkan sebanyak 190.000 tentara di sepanjang perbatasan Ukraina-Rusia “Five Eyes –,aliansi intelijen internasional AS, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru,– juga telah melacak badan-badan intelijen Rusia, seperti FSB dan GRU, membangun daftar target dan bunuh,” Foreign Policy melaporkan, dikutip dari Yahoo News, Senin 21 Februari 2022.Pemerintahan Biden terkejut dengan betapa rinci daftar itu, menurut Kebijakan Luar Negeri. Daftar tersebut, laporan publikasi, tampaknya menargetkan siapa saja yang mungkin menantang agenda Rusia di wilayah tersebut.“Langkah itu akan sesuai dengan tindakan Rusia sebelumnya. Moskow sebelumnya telah mencoba untuk memaksa kerja sama melalui intimidasi dan penindasan," ucap seorang pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya kepada Foreign Policy."Tindakan ini, yang dalam operasi Rusia di masa lalu termasuk pembunuhan yang ditargetkan, penculikan/penghilangan paksa, penahanan, dan penggunaan penyiksaan, kemungkinan akan menargetkan mereka yang menentang tindakan Rusia," ucap pejabat itu kepada outlet tersebut.“Ini bisa termasuk pembangkang Rusia dan Belarusia di pengasingan di Ukraina, jurnalis dan aktivis anti-korupsi, dan populasi rentan seperti agama dan etnis minoritas dan orang-orang LGBTQI+," imbuh pejabat AS itu.Sementara sumber yang akrab dengan intelijen mengatakan kepada CNN, daftar target adalah bagian dari rencana Rusia untuk menggantikan pemerintahan Ukraina saat ini dengan pemerintah pro-Rusia.Sebuah laporan baru-baru ini yang diterbitkan oleh lembaga pemikir pertahanan Inggris, Royal United Services Institute, menuduh bahwa dinas keamanan Rusia telah mengidentifikasi individu Ukraina yang dapat dipercaya untuk menjalankan pemerintahan lokal jika terjadi invasi Rusia.Laporan tersebut juga menyebutkan, pasukan Rusia juga mengidentifikasi orang-orang yang memusuhi Rusia yang mungkin mengorganisir perlawanan terhadap kekuatan invasi apa pun.Pejabat AS lainnya mengatakan kepada Foreign Policy bahwa AS telah menurunkan klasifikasi intelijen ancaman terhadap kelompok tertentu untuk berbagi informasi dengan pemerintah Ukraina dan mitra regional.Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh AS dan Inggris untuk mempublikasikan jumlah intelijen yang tidak biasa dengan harapan merampok unsur kejutan dari Putin, The Guardian sebelumnya melaporkan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membuat peringatan serupa selama pidato di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis di mana ia menguraikan bagaimana invasi Rusia ke Ukraina mungkin terjadi.Blinken mengatakan bahwa Rusia mungkin mulai dengan meluncurkan rudal dan bom sebelum mengirim tank dan tentara ke Ukraina."Serangan konvensional tidak semuanya direncanakan oleh Rusia terhadap rakyat Ukraina. Kami memiliki informasi yang mengindikasikan bahwa Rusia akan menargetkan kelompok-kelompok tertentu dari Ukraina," pungkas Blinken.