Selasa Ini, AS Wajibkan Tes Negatif Covid-19 untuk Semua Pendatang

Washington: Amerika Serikat akan mulai memberlakukan aturan wajib membawa hasil negatif tes virus korona (covid-19) bagi semua orang yang datang ke AS mulai Selasa ini, 26 Januari 2021. Aturan ini merupakan bagian dari upaya AS meredam penyebaran covid-19, yang jumlah kasusnya di dunia sudah hampir mencapai 100 juta.Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri AS yang diterima Medcom.id, aturan ini berlaku bagi semua orang berusia dua tahun ke atas yang datang dengan menggunakan pesawat terbang."Hasil negatif covid-19 atau bukti kesembuhan harus diperlihatkan sebelum terbang," ucap Kemenlu AS."Aturan ini berlaku bagi warga negara asing maupun warga Amerika Serikat," lanjutnya.Rencana menerapkan aturan ini sudah diserukan AS sejak bulan lalu. Pada awalnya, aturan wajib membawa hasil negatif covid-19 atau bukti kesembuhan diwacanakan hanya diterapkan kepada orang yang datang dari Inggris.Kala itu, wacana disampaikan di tengah kemunculan varian baru covid-19 yang terdeteksi di Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, varian lainnya muncul di beberapa negara, termasuk Afrika Selatan dan Brasil.Selain aturan membawa hasil tes negatif covid-19, pemerintahan AS di bawah Joe Biden juga telah memberlakukan kembali larangan masuk pada hampir semua pelancong non-AS yang bepergian di Brasil, Inggris, Irlandia, dan 26 negara di Eropa.Larangan masuk itu hampir akan dicabut saat Donald Trump masih berkuasa melalui perintah eksekutif. Namun begitu Biden menjadi presiden, larangan masuk itu diberlakukan kembali.Saat ini AS masih menjadi negara dengan angka kasus covid-19 tertinggi di dunia. Berdasarkan data Johns Hopkins University pada Selasa ini, total infeksi covid-19 di AS telah melampaui 25,2 juta dengan 420 ribu lebih kematian.Dalam beberapa hari terakhir, tambahan kasus harian covid-19 di AS didominasi varian baru asal Inggris dan Afsel. Satu varian lainnya yang berasal dari Brasil juga telah terdeteksi untuk kali pertama di AS, tepatnya di negara bagian Minnesota.Baca: Kasus Perdana Varian Covid-19 Brasil Muncul di AS (WIL)