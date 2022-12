AS Berencana Kirim Sistem Pertahanan Udara Canggih Patriot ke Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Peringatan Rusia

Mustafidhotul Ummah)

(WIL)

Washington: Tiga pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan rencana untuk mengirim sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Keputusan mengenai pengirimannya dapat diumumkan paling cepat minggu ini.Ukraina telah meminta mitra Barat untuk mengirim sistem pertahanan udara, termasuk Patriot buatan AS. Sistem pertahanan udara dibutuhkan untuk melindungi negara dari serangan rudal Rusia, yang belakangan ini sering ditujukan kepada infrastruktur energi.Sistem pertahanan udara berbasis darat seperti Patriot Raytheon Technology Corp dibangun untuk mencegat rudal yang masuk. Patriot dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara AS tercanggih sejauh ini. Banyak negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkannya."(Rencana pengiriman Patriot) ini sangat, sangat signifikan," kata Alexander Vindman, pensiunan letnan kolonel Angkatan Darat, dalam kutipan Channel News Asia, Rabu, 14 Desember 2022."Ini akan cukup mampu menghadapi banyak tantangan yang dihadapi Ukraina , terutama jika Rusia menggunakan rudal balistik jarak pendek dari Iran," sambungnya.Dua pejabat lain, yang berbicara tanpa menyebut nama mereka, mengatakan bahwa pengumuman pengiriman Patriot bisa dilakukan paling cepat Kamis besok. Saat ini, proses pengiriman masih menunggu persetujuan resmi dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Presiden Joe Biden.Pentagon menolak mengomentari laporan tentang sistem Patriot dalam jumpa pers. Salah satu pejabat mengatakan, pasukan Ukraina kemungkinan akan dilatih di Jerman sebelum peralatan Patriot dikirim ke negara mereka. Vindman mengatakan pelatihan itu bisa memakan waktu beberapa bulan.Detail seperti apa versi sistem pertahanan rudal Patriot, jangkauannya serta berapa banyak unit yang akan dikirim, belum diketahui.Sebelumnya, mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev telah memperingatkan NATO agar tidak memberi Ukraina pertahanan rudal Patriot. Jika itu terjadi, Rusia mungkin akan memandangnya sebagai sebuah langkah eskalasi.Pentagon mengatakan lonjakan serangan rudal Rusia baru-baru ini di Ukraina sebagian dirancang untuk menghabiskan pasokan pertahanan udara negara tersebut. Oleh karena itu, AS dan sekutunya telah memberikan lebih banyak dukungan terhadap pertahanan udara untuk Kyiv, menyediakan segalanya mulai dari sistem era Soviet hingga sistem Barat yang lebih modern.Untuk Amerika Serikat, ini termasuk sistem pertahanan udara NASAMS yang menurut Pentagon telah dengan sempurna mencegat rudal Rusia di Ukraina. Jenderal Angkatan Darat AS Mark Milley, yang merupakan ketua Kepala Staf Gabungan, secara terbuka mengangkat kemungkinan sekutu NATO mengirimkan sistem Patriot ke Ukraina pada Oktober lalu.Sistem Patriot biasanya digunakan untuk melawan ancaman yang lebih canggih, termasuk pesawat, rudal jelajah dan rudal balistik yang biasanya termasuk peluncur bersama dengan radar dan kendaraan pendukung lainnya.Baca: Zelensky: Rusia Tak Akan Berhenti Menyerang Hingga Rudalnya Habis Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id