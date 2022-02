Putin Tuduh Biden Berikan 'Informasi Palsu' Terkait Invasi Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bahwa dirinya tidak mengerti mengapa Washington "sengaja memberikan informasi palsu terkait invasi ke Ukraina." Pernyataan itu disampaikan Putin dalam percakapannya dengan Biden via sambungan telepon pada Sabtu, 12 Februari.Informasi palsu yang dimaksud Putin adalah tudingan yang berulang kali dilayangkan AS bahwa Rusia hendak menginvasi Rusia , dan peristiwa tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu.Berbicara kepada awak media usai Putin dan Biden berbicara selama lebih kurang satu jam, penasihat kepresidenan Rusia Yury Ushakov mengatakan bahwa pembicaraan kedua presiden berlangsung "seimbang" dan "berorientasi bisnis.""Pembicaraan hari ini berlangsung dalam atmosfer histeria, bahwa Rusia (dianggap) benar-benar akan melancarkan serangan ke Ukraina dalam waktu dekat," kata Ushakov, dikutip dari Yeni Safak, Minggu, 13 Februari 2022.Ia mengklaim bahwa tuduhan mengenai Rusia akan segera menyerang Ukraina dibuat AS secara "terkoordinasi" dengan para sekutunya."Amerika sengaja meningkatkan histeria mengenai 'rencana invasi dari Rusia,' bahkan pernah menyebutkan tanggal invasinya, dan di waktu bersamaan, mereka memperkuat diri bersama Ukraina dan para sekutunya," ungkap Ushakov."Dengan tuduhan invasi ini, prakondisi telah diciptakan untuk kemungkinan terjadinya aksi provokatif dari angkatan bersenjata Ukraina. Ini merupakan penilaian kami atas situasi saat ini," sambung dia.Sebelumnya, Biden mengatakan kepada Putin bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan mendatangkan sebuah respons yang cepat dari Barat. Tidak hanya itu, invasi juga disebut Biden dapat memicu penderitaan berskala luas dan mengurangi pengaruh Rusia di kancah global.Baca: Biden Tegaskan Invasi Rusia Akan Picu Respons Cepat dari Barat Di hari yang sama, Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan evakuasi kepada sebagian besar staf mereka di kedutaan besar di Kiev, Ukraina. Warga AS yang juga ada di Ukraina diminta untuk segera meninggalkan negara itu dalam 48 jam ke depan.Menlu AS Antony Blinken mengatakan, risiko terjadinya aksi militer Rusia di Ukraina relatif tinggi dan dapat terjadi dalam waktu dekat, sehingga perintah evakuasi merupakan langkah yang dapat dibenarkan.