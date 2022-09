Biden Kecam Serangan ‘Ekstremis' Trump Terhadap Demokrasi Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Semi-fasisme

(FJR)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis 1 September 2022 membidik mantan Presiden Donald Trump dan para pendukungnya yang ‘ekstremis’. Biden melabeli mereka sebagai musuh demokrasi Amerika dalam pidato utama yang berusaha membangkitkan semangat pemilih menjelang pemilihan paruh waktu yang penting.Berbicara di Philadelphia, tempat lahirnya demokrasi AS, Presiden Biden melancarkan serangan luar biasa terhadap Partai Republik yang menganut ideologi "Jadikan Amerika Hebat Lagi" atau ‘Make America Great Again (MAGA)’ dari Trump. Biden mendesak para pendukungnya sendiri untuk melawan."Donald Trump dan MAGA dari Partai Republik mewakili ekstremisme yang mengancam fondasi republik kita," teriak Biden, berbicara di dekat tempat Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi AS diadopsi lebih dari dua abad lalu."Mereka merangkul kemarahan. Mereka berkembang dalam kekacauan. Mereka hidup tidak dalam terang kebenaran tetapi dalam bayang-bayang kebohongan,” tegas Biden, seperti dikutip AFP, Jumat 2 September 2022."Tidak ada tempat untuk kekerasan politik di Amerika. Titik. Tidak ada. Pernah," ungkapnya.Ucapan dari Biden mengacu pada serangan tahun lalu di Gedung Capitol oleh pendukung garis keras Trump yang menolak untuk menerima kekalahan dalam Pemilu Presiden.Mengutip serangan nasional terhadap hak aborsi oleh kaum konservatif garis keras -,dan ketakutan akan kebebasan lain dari kontrasepsi hingga pernikahan sesama jenis,- pemimpin AS menuduh bahwa "pasukan MAGA" "bertekad untuk membawa negara ini mundur."Dengan kendali Kongres dalam keseimbangan datang November, Biden mengimbau langsung ke Partai Republik arus utama untuk bergabung dengan Demokrat dan menolak merek politik Trump - yang masih memegang kendali atas sebagian besar partainya.Biden memperjelas dari sebelumnya bahwa Pemilu Demokrat bermaksud menjadikan pemilu paruh waktu sebagai referendum terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa Partai Republik sepenuhnya "didominasi, didorong, dan diintimidasi" oleh mantan presiden dan agenda MAGA-nya."Dan itu adalah ancaman bagi negara ini," katanya, bersikeras bahwa demokrasi Amerika harus dipertahankan."Lindungi. Pertahankan," desak Biden.Pidato Biden merujuk kembali ke artikel yang ia terbitkan di majalah The Atlantic pada tahun 2017, setelah unjuk rasa nasionalis kulit putih yang mematikan di Charlottesville, Virginia yang katanya mendorong pencalonannya sebagai presiden."Kami hidup melalui pertempuran untuk jiwa bangsa ini," tulis Biden saat itu.Setelah pemilihannya pada tahun 2020, politisi veteran itu awalnya berencana untuk mengobarkan pertempuran ini melalui dialog dengan anggota parlemen Partai Republik yang moderat, dan melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kelas menengah.Tetapi pembicaraan tentang rekonsiliasi telah mereda, karena jajak pendapat tampaknya menunjukkan bahwa pemimpin Demokrat lebih baik dilayani dengan menjadi lebih agresif.Pekan lalu, Biden menuduh pendukung Trump termakan oleh "semi-fasisme."Istilah itu memicu kemarahan di jajaran konservatif - dengan Pemimpin Minoritas Senat Republik Kevin McCarthy menuduh bahwa itu "memfitnah" jutaan "pekerja keras, warga negara yang taat hukum”."Dengan segala hormat Presiden, tidak ada yang salah dengan jiwa Amerika," balas senator Republik dan loyalis lama Trump, Lindsey Graham setelah pidato Biden."Rakyat Amerika terluka karena kebijakan Anda,” menurut Graham.Sebuah jajak pendapat baru yang diterbitkan Kamis oleh The Wall Street Journal menunjukkan bahwa jika pemilihan paruh waktu diadakan hari ini, 47 persen pemilih yang memenuhi syarat akan memberikan suara untuk Demokrat, dan 44 persen akan memilih Republik. Pada Maret, Partai Republik memiliki keunggulan lima poin.Partai Demokrat berharap akan ada kekacauan dalam pemilihan November, di mana semua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan sepertiga kursi Senat ada dalam pemungutan suara. Secara tradisional, paruh waktu tidak mendukung partai yang berkuasa.Segalanya berjalan baik untuk Biden akhir-akhir ini, namun, dengan inflasi yang melambat, serangkaian reformasi penting akhirnya didorong melalui Kongres dan Trump melawan serangkaian investigasi kriminal. Jajak pendapat menunjukkan dukungan luas untuk hak aborsi, yang dapat menempatkan banyak Partai Republik di belakang kaki.Ini akan cukup untuk memberi harapan kepada Demokrat, yang berjuang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di DPR dan mempertahankan mayoritas Senat mereka – atau bahkan memperkuatnya.Dan Pennsylvania akan sangat penting untuk semua itu terjadi.Secara historis ini adalah negara bagian medan pertempuran utama dalam politik AS, Negara Bagian Keystone kemungkinan akan terbukti penting bagi kedua belah pihak di paruh waktu - dan Biden akan berkunjung tiga kali minggu ini saja.Trump juga berencana tampil di negara bagian pada Sabtu untuk mendukung kandidatnya dalam pemilihan Senat, dokter Mehmet Oz yang menjadi bintang televisi.