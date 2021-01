Jumlah Kasus Covid-19 di AS Lampaui 20 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Total jumlah kasus virus korona (covid-19) di Amerika Serikat telah melampaui 20 juta di hari pertama 2021 pada Jumat waktu setempat. Data disampaikan oleh Center for Systems Science and Engineering (CSSE) di Johns Hopkins University.Berdasarkan penghitungan CSSE, jumlah infeksi covid-19 di AS berada di angka 20.007.149 dengan 346.408 kematian hingga Jumat kemarin.Dilansir dari laman Xinhua pada Sabtu, 2 Januari 2021, negara bagian California mencatat 2.297.336 kasus covid-19, diikuti Texas dengan 1.776.791, dan Florida 1.323.315. New York dan Illinois masing-masing mencatat lebih dari 960 ribu infeksi.Beberapa negara bagian yangn mencatat lebih dari 520 ribu kasus covid-19 meliputi Ohio, Georgia, Pennsylvania, Tennessee, North Carolina, Michigan, Wisconsin dan Arizona.Sejauh ini, AS masih menjadi negara terparah dilanda covid-19, baik dalam jumlah kasus maupun kematian akibat covid-19. Jumlah kasus covid-19 di AS berkisar 23 persen dari total infeksi virus tersebut di kancah global.Angka kasus covid-19 di AS mencapai 10 juta pada 9 November, dan angkanya naik dua kali lipat dalam kurang dari dua bulan. AS mencatat rekor jumlah kasus, kematian, dan juga pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit sepanjang Desember 2020.Rabu kemarin, AS mencatat tambahan 3.750 kematian akibat covid-19. Ini merupakan angka terbesar yang tercatat di AS sejak awal pandemi.Sementara itu, jumlah pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit telah mencapai 125.379 pada Kamis kemarin. Memasuki tahun 2021, AS akan terus memerangi covid-19 yang dikhawatirkan melonjak usai berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru.Baca: Times Square Dibarikade, Pesta Tahun Baru New York Hanya untuk Nakes Berdasarkan estimasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Rabu kemarin, diperkirakan jumlah kematian akibat covid-19 di Negeri Paman Sam akan mencapai 383 ribu hingga 424 ribu pada 23 Januari mendatang.(WIL)