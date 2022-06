Biden Umumkan Bantuan Senjata Baru Untuk Ukraina Senilai Rp14,6 Triliun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu 15 Juni 2022 mengumumkan suntikan senjata baru senilai USD1 miliar atau sekitar Rp14,6 triliun untuk Ukraina. Bantuan ini termasuk sistem roket anti-kapal, roket artileri, dan peluru untuk meriam howitzer.Dalam panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Biden mengatakan dia memberi tahu pemimpin yang diperangi oleh Rusia itu tentang persenjataan baru."Saya memberi tahu Presiden Zelensky bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan keamanan USD1 miliar lagi untuk Ukraina , termasuk artileri tambahan dan senjata pertahanan pesisir, serta amunisi untuk artileri dan sistem roket canggih," kata Biden dalam sebuah pernyataan setelah panggilan telepon selama 41 menit, seperti dikutip AFP, Kamis 16 Juni 2022.Presiden juga mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar USD225 juta atau sekitar Rp3,3 triliun untuk membantu rakyat Ukraina. Dana tersebut termasuk digunakan untuk menyediakan air minum yang aman, pasokan medis dan perawatan kesehatan penting, makanan, tempat tinggal, dan uang tunai untuk keluarga guna membeli barang-barang penting.Paket bantuan, yang datang saat Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan sekutu di Brussel, dapat dibagi menjadi dua kategori: transfer barang pertahanan berlebih dari stok AS dan senjata lain yang didanai oleh Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI), sebuah program terpisah yang disahkan secara kongres.Tiga sumber yang mengetahui rinciannya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa satu paket senilai sekitar USD350 juta atau Rp5,1 triliun diharapkan mencakup lebih banyak roket untuk Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) yang telah dikirim ke Ukraina dan peluru artileri untuk howitzer M777 dan suku cadang.Paket kedua, diperkirakan berjumlah lebih dari USD650 juta atau Rp9,5 triliun dan didanai menggunakan USAI, dapat mencakup peluncur rudal anti-kapal Harpoon berbasis darat, radio aman, penglihatan malam dan pelatihan.Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia pada hari Rabu menuduh negara-negara Barat "memerangi perang proksi dengan Rusia ," mengatakan kepada wartawan: "Saya ingin mengatakan kepada negara-negara Barat yang memasok persenjataan ke Ukraina - darah warga sipil ada di tangan Anda."Ukraina mendesak Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya untuk pengiriman cepat senjata dalam menghadapi tekanan yang meningkat dari pasukan Rusia di wilayah Donbass timur.Oleksandra Ustinova seorang anggota Parlemen Ukraina mengatakan kepada wartawan di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dana Marshall Jerman: "Kami membutuhkan semua senjata ini untuk dikonsentrasikan dalam sekejap untuk mengalahkan Rusia, tidak hanya terus datang setiap dua atau tiga minggu."Pada Mei, pemerintahan Biden mengumumkan rencana untuk memberikan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi M142 Ukraina setelah menerima jaminan dari Kyiv bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk mencapai target di dalam wilayah Rusia. Biden memberlakukan syarat itu untuk mencoba menghindari eskalasi perang Ukraina.Artileri roket dalam paket bantuan ini akan memiliki jangkauan yang sama dengan pengiriman roket AS sebelumnya dan akan didanai menggunakan Otoritas Penarikan Presiden, atau PDA, di mana presiden dapat mengizinkan transfer barang dan layanan dari stok AS tanpa persetujuan kongres sebagai tanggapan atas keadaan darurat, kata salah satu sumber.Untuk yang pertama, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirim peluncur Harpoon berbasis darat. Pada bulan Mei, Reuters melaporkan AS sedang mengerjakan solusi potensial yang termasuk menarik peluncur dari kapal AS untuk membantu menyediakan kemampuan peluncuran rudal Harpoon ke Ukraina.Harpoon yang dibuat oleh Boeing Co berharga sekitar USD1,5 juta atau Rp22 miliar per rudal, menurut para ahli dan eksekutif industri.