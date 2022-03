WHO: Kematian Global Covid-19 Lampaui 6 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Jumlah kematian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini telah melampaui 6 juta, berdasarkan data terbaru Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ). Per hari Selasa, 8 Maret 2022, WHO mencatat ada total 6.004.421 kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia.Dikutip dari Shine, WHO juga mencatat ada total 446.511.318 kasus terkonfirmasi Covid-19 per hari Selasa kemarin pukul 16.31 CET.Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara teratas dalam hal jumlah kumulatif kasus dan kematian akibat Covid-19. Hingga Selasa kemarin, AS mencatat lebih dari 78 juta infeksi Covid-19 dengan 951.348 kematian.Sejauh ini, AS berkontribusi terhadap 17,6 persen dari total kasus Covid-19 global, sementara untuk kematian berada di angka 15,8 persen.Setelah AS, negara dengan angka kasus dan kematian tertinggi Covid-19 di level global adalah India dan Brasil. Kedua negara tersebut mencatat masing-masing lebih dari 42 juta dan 29 juta kasus Covid-19, dengan 515.210 dan 652.143 kematian.Dalam hal wilayah kerja WHO, benua Amerika dan Eropa mencatat lebih dari 148 juta dan 183 juta kasus Covid-19. Sementara untuk angka kematiannya, kedua benua itu mencatat masing-masing 2.649.627 dan 1.891.911.WHO mengestimasi data kasus dan kematian Covid-19 yang sesungguhnya mungkin 2 hingga 3 kali lebih tinggi dari data resmi.Baca: Penetapan Status Endemi Covid-19 Mengacu WHO