Anggota DPR AS yang Sudah Divaksinasi Boleh Tidak Memakai Masker

Vaksin Slank untuk Indonesia

Washington: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang sudah divaksinasi secara menyeluruh boleh tidak memakai masker saat berada di dalam gedung DPR di Washington. Aturan ini juga berlaku bagi semua staf DPR yang sudah menjalani program vaksinasi Covid-19 secara penuh.Aturan terbaru ini sejalan dengan panduan yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) bulan lalu. Dalam panduan itu disebutkan bahwa semua warga AS yang sudah divaksinasi secara menyeluruh boleh tidak memakai masker di hampir semua situasi, baik di dalam maupun luar ruangan.Baca: CDC Perbolehkan Warga AS Divaksinasi 2 Dosis untuk Lepas Masker Sebelum adanya aturan terbaru, semua anggota DPR AS diwajibkan memakai masker sepanjang waktu selama bekerja, terlepas dari status vaksinasi mereka. Anggota DPR AS hanya boleh melepas masker saat berbicara.Pelanggar aturan tersebut dapat dikenai denda hingga USD500 untuk pelanggaran pertama, dan USD2.500 untuk kali kedua.Bulan lalu, sejumlah anggota DPR AS dari Partai Republik menentan aturan tersebut dan masuk ke kantor tanpa memakai masker. Kala itu, Ketua DPR AS Nancy Pelosi dari Partai Demokrat menolak mengubah aturan.Namun selang beberapa waktu, akhirnya aturan tersebut dicabut dan sepenuhnya mengikuti panduan CDC. "Berita yang bagus!" ucap seorang anggota DPR dari Republik, Mariannette Miller-Meeks, dilansir dari laman New York Post pada Sabtu, 12 Juni 2021."Saya sejak April lalu menyerukan agar anggota DPR yang sudah divaksinasi penuh untuk bekerja tanpa masker. Senang rasanya DPR akhirnya mendengarkan apa kata sains," sambungnya.CDC mencatat bahwa hingga Jumat malam kemarin, 64,1 persen orang dewasa di AS (lebih dari 165 juta jiwa) telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. Sementara lebih dari 138 juta orang dewasa di AS (53,6 persen) sudah divaksinasi secara menyeluruh.Sejak akhir Januari, tidak ada satu pun anggota DPR AS yang dinyatakan positif Covid-19.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)