Israel dan AS Mengutuk Pernyataan Presiden Palestina soal Yahudi

: Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Israel mengutuk pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas atas dugaan komentar antisemitisme. Dalam pernyataan tersebut, Abbas mengatakan sikap Yahudi menyebabkan Holocaust di masa lalu."Tampaknya, penyangkalan Holocaust tetaplah penyangkalan," ucap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seperti dilansir dari laman AFP, Rabu, 2 Mei 2018.Sementara itu, Duta Besar AS untuk Israel Davide Friedman menyebut Abbas berada di titik terendah. Sedangkan utusan khusus Presiden AS, Jason Greenbalt, mengatakan perdamaian antara Israel-Palestina tidak akan terwujud bila Abbas terus menuding Tel Aviv.Kutukan tersebut datang setelah Abbas menyuarakan Holocaust di pertemuan Dewan Nasional Palestina di Ramallah. Dia menuturkan Holocaust terjadi karena perilaku warga Yahudi dalam tatanan sosial.Holocaust merupakan peristiwa saat warga Yahudi di Eropa dibantai oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia II. Dalam pidato sepanjang 90 menit, Abbas menyalahkan perilaku Yahudi di Eropa yang menyebabkan Holocaust. Sementara Yahudi di negara Arab tidak memiliki perilaku serupa.Setelah pernyataan tersebut, pria berusia 83 tahun itu dicap sebagai antisemitisme. Kelompok Americans for Peace Now yang mempromosikan perdamaian Palestina-Israel pun mengecam pernyataan Abbas yang antisemitisme.(HUS)