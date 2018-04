Iran Sebut AS Tidak Pantas Jadi Penengah Konflik Korea

Iran menyambut baik adanya kemajuan positif dalam hubungan Korea Selatan dengan Utara. Namun Iran mengingatkan Amerika Serikat tidak memenuhi syarat untuk memainkan peran dalam konflik tersebut karena "tidak menghormati komitmennya sendiri."Kementerian Luar Negeri Iran menilai pertemuan antara pemimpin Korut Kim Jong-un dengan Presiden Korsel Moon Jae-in adalah suatu diskusi "efektif menuju stabilitas kawasan dan global."Namun juru bicara Kemenlu Iran Bahram Ghasemi menyebut "membuka lembaran baru di Semenanjung Korea" harus dilakukan antara dua pihak utama, tanpa ada "intervensi dari negara-negara asing.""Pengalaman Iran selama 40 tahun, terutama mengenai perjanjian nuklir, memahami bahwa pemerintah Amerika tidak bermartabat, tidak dapat dipercaya dan tidak menghormati komitmennya sendiri di kancah internasional," tegas Ghasemi, seperti dilansir AFP, Sabtu 28 April 2018.Iran menandatangani perjanjian nuklir pada 2015 dengan AS dan lima negara lainnya. Dalam perjanjian ini, Iran bersedia membekukan program nuklir dan mendapat pencabutan sanksi sebagai gantinya.Sejak tiga tahun terakhir, Iran mengeluh AS masih terus menghalangi urusan dagang Teheran dengan dunia luar, yang disebut sebagai pelanggaran perjanjian.Presiden AS Donald Trump telah mengancam akan menarik diri dari perjanjian itu sepenuhnya saat akan diperbarui pada 12 Mei."Itulah alasannya mengapa AS tidak memenuhi syarat untuk memainkan sebuah peran dalam perjanjian antar negara," ungkap Ghasemi.Kim dan Moon bertemu dalam KTT Korea pada Jumat kemarin. Kim menjadi orang pertama dari keluarganya yang melintasi Zona Demiliterisasi ke bagian Korsel sejak gencatan senjata 1953.Kedua Korea mengeluarkan Deklarasi Panmunjom di akhir pertemuan, yang intinya sepakat menjadikan Semenanjung Korea sebagai area bebas nuklir. Namun keduanya tidak memaparkan detail bagaimana hal tersebut dapat terwujud.(WIL)