Transformasi Putra Mahkota Arab Saudi di Timur Tengah

Tiga pekan berada di Amerika Serikat (AS), Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman dirasa membuat gebrakan anyar. Yang paling menggemparkan, Pangeran Salman mengatakan Israel berhak atas tanah Yerusalem.Pernyataan ini pun langsung dibantah oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam pembicaraannya dengan Presiden AS Donald Trump via telepon, Raja Salman menegaskan Arab Saudi mendukung kemerdekaan Palestina.Dilansir dari TIME, Kamis, 5 April 2018, tiga tahun sejak ayahnya menjadi raja, Pangeran Salman tampaknya ingin mengubah Arab Saudi menjadi lebih modern dari sebelumnya, serta menegaskan kembali keunggulannya di kawasan Timur Tengah.Pangeran Salman dengan cepat mengonsolidasikan kendali atas pusat kekuasaan ekonomi dan keamanan kerajaan. Dia telah memperkenalkan liberalisasi sederhana dan secara tajam meningkatkan perang proksi dengan Iran di seluruh wilayah, serta menciptakan krisis kemanusiaan di Yaman.Jika berhasil, revolusi Pangeran Salman dapat mengubah otokrasi paling baru dari Arab Saudi menjadi kekuatan untuk kemajuan global.Putra Mahkota ini tampaknya telah mengambil barisan paling depan untuk mengubah Arab Saudi. Dibuktikan dengan munculnya bioskop pertama di Arab Saudi. Sebelumnya, negara ini tidak memiliki bioskop.Perubahan lainnya ditunjukkan dengan diizinkannya wanita mengendarai mobil sendiri dan mengikuti perlombaan lari. Walaupun masih memakai hijab, tentu perubahan ini tak lazim di Arab Saudi. Pasalnya, Arab Saudi melarang wanita beraktivitas yang umumnya dilakukan wanita di seluruh dunia.Untuk mewujudkan impiannya itu, Pangeran Salman tampak mendekat ke dunia internasional. Membuka diri kepada negara-negara Barat untuk reformasi ekonomi dan sosial di Arab Saudi.(AZF)