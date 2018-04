ISIS Serukan Serangan ke Negara Arab

Kelompok Islamic State (ISIS) mengarahkan serangan kembali ke Negara Arab. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara ISIS Abu Hassan al-Muhajir.Setelah 10 bulan tidak mengeluarkan pernyataan, Muhajir tiba-tiba melontarkan seruan kepada para anggota ISIS. Tentunya pernyataan kali ini berbeda jauh, ketika Muhajir mendesak serangan ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.Seruan melakukan serangan di wilayah Arab menunjukkan bahwa fokus kelompok itu semakin dekat ke 'rumah'. Perintah Muhajir muncul di saat kekuatan ISIS semakin menciut di wilayah inti, setelah kalah di Irak dan Suriah.Dalam rekaman audio yang berdurasi lebih dari satu jam, yang dirilis melalu aplikasi Telegram, Muhajir meminta para militan ISIS mengalihkan kemarahan mereka terhadap para pemimpin negara-negara Arab di wilayah itu. Dia menggambarkan para pemimpin sebagai 'murtad'."Tidak ada perbedaan antara memerangi para pemimpin Arab Saudi, Mesir, Iran dan Palestina dan sekutu Tentara Salib Amerika mereka, atau Rusia atau Eropa," tutur Al-Muhajir, dalam pernyataannya yang dikutip The New York Times, Senin 23 April 2018."Mereka pantas diperlakukan lebih keras lagi karena negara Arab ini lebih ganas dan kejam terhadap Islam," tegasnya.Setelah berbagai serangan di Eropa, sekarang, ISIS tampaknya telah menyusut dalam segi kekuatan dan kembali ke akarnya sebagai pemberontakan regional.Pengamat terorisme dari Institut Tahrir untuk Kebijakan Timur Tengah Hassan Hassan mengatakan pidato itu sejalan dengan evolusi terbaru kelompok tersebut. "Ini selaras dengan gerakan ISIS baru-baru ini, untuk menjadi lebih internal," katanya dalam serangkaian Tweet.ISIS adalah hasil dari kelompok yang dulunya afiliasi Al Qaeda di Irak, dan selama bertahun-tahun afiliasi bentrok dengan kelompok teroris yang lebih besar mengenai apakah itu secara strategis baik untuk melakukan pembantaian terhadap Muslim syiah. Hingga 2005, komandan kedua Al Qaeda mengatakan kelompok itu harus fokus pada mengusir pasukan Amerika, dan tidak menyerang Syiah di Irak dan negara-negara tetangga Arab sampai yang pertama tujuan tercapai.Tetapi kelompok yang kemudian menjadi ISIS mengabaikan nasihat ini sejak awal, menyeret Irak ke dalam konflik sektarian berdarah.(FJR)