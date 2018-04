Kota Terbesar Selandia Baru Dilanda Badai Dahsyat

Sekitar 25 persen dari total rumah di Auckland kehilangan aliran listrik, Rabu 11 April 2018, setelah kota terbesar di Selandia Baru itu dilanda badai dahsyat dengan kecepatan tiupan angin hingga lebih dari 200 kilometer per jam.Seperti dikutip AFP, badai menghantam Auckland yang memiliki total penduduk 1,5 juta. Kencangnya embusan angin menumbangkan pepohonan serta menerbangkan sejumlah atap rumah.Badan Darurat Selandia Baru mengaku kerepotan menerima banyaknya telepon pengaduan dari warga.Bandara Internasional Auckland ditutup sementara karena angin yang terlampau kencang. Air New Zealand melaporkan adanya gangguan "signifikan" terhadap calon penumpang di seantero negeri.Di Hobsonville Point, angin kencang menjatuhkan perancah di sebuah apartemen, yang membuat banyak besi berserakan di jalan.Badan Cuaca Metservice mencatat kecepatan angin mencapai 213 km per jam, setara dengan siklon tropis berat kategori tiga.Wali Kota Auckland Phil Goff menyebut adanya "200 ribu bangunan" yang kehilangan aliran listrik di tengah badai. Dewan kota Auckland mengaku sedang berusaha mengatasi masalah ini.Warga Auckland diminta tetap waspada karena cuaca buruk berpotensi terjadi hingga Jumat mendatang.(WIL)