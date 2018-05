Penunjuk Arah Menuju Kedubes AS di Yerusalem Telah Dipasang

Sebanyak tiga rambu-rambu penunjuk arah ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yerusalem kini telah dipasang.Ketiga tanda tersebut tertulis dalam tiga bahasa, yaitu Inggeis, Ibrani dan Arab. Para pekerja terlihat sibuk memasang rambu-rambu tersebut menjelang diresmikannya Kedubes AS di Yerusalem pada 14 Mei mendatang."Peresmian ini sangat penting dan berharga," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman, dikutip dari Haaretz, Senin 7 Mei 2018.Menurut laporan sejumlah media, kompleks diplomatik AS di Yerusalem akan diubah namanya menjadi "Trump Town" sebagai bentuk apresiasi Israel terhadap Negeri Paman Sam.Sementara itu, kehadiran Presiden AS Donald Trump ke peresmian kedubes AS di Yerusalem masih sebatas wacana hingga saaat ini.Namun, Ivanka Trump dan Jared Kushner --putri dan menantu Trump-- diharapkan bisa hadir untuk mewakili Trump jika memang orang nomor satu di Amerika tersebut batal hadir."Yang pasti ada senator AS dan anggota DPR AS yang akan hadir," tambah Lieberman.Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Trump sangat diharapkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.(FJR)