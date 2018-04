Hamas Tolak Imbauan Melucuti Senjata

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengimbau kelompok pejuang Hamas untuk melucuti senjata mereka. Namun imbauan ini ditolak oleh pihak Hamas."Imbauan ini sama saja memberikan bantuan cuma-cuma untuk Israel," jelas anggota senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, seperti dikutip Middle East Monitor, Senin 16 April 2018.Marzouk menambahkan, imbauan ini datang dari Amerika Serikat (AS) dan Israel. Hal tersebut menuruk Marzouk tidak mengherankan karena Israel adalah musuh Hamas dan AS adalah sekutu Negara Yahudi tersebut."Isu yang aneh adalah (Presiden) Abbas meminta Hamas untuk melucuti senjata," lanjutnya dalam akun Twitter."Menjadi sebuah keanehan bahwa Abbas melayani musuh dengan harga murah, seperti melakukan kerja sama keamanan demi keuntungan pribadi," tegas Marzouk.Minggu lalu, Abbas menjelaskan kepada Komite Pusat Fatah di Ramallah bahwa dirinya mengatakan kepada Mesir, tidak akan bertanggungjawab atas keamanan di Gaza jika Hammas tidak melucuti senjatanya. Selain itu, Abbas juga meminta Hamas menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada Otoritas Palestina.Beberapa hari sebelumnya Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Jason Greenblatt tiba-tiba saja menjelaskan bahwa Hamas harus menyerahkan kendalinya di Gaza dan melucuti senjatanya.Greenblatt menegaskan bahwa Hamas harus menjauhi tindakan kekerasan, mengkui Israel dan mengakui kesepakatan Israel-Palestina di masa lalu. Menurutnya, sudah waktunya Hamas membuat keputusan jelas.(FJR)