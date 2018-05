Parlemen Israel Beri Otoritas PM untuk Menyatakan Perang

Parlemen Israel atau lebih dikenal sebagai Knesset, memberikan otoritas kepada perdana menteri untuk menyatakan perang. Pernyataan perang itu bisa dilakukan dalam situasi ekstrem.Kepastian ini diraih setelah Parlemen Israel melakukan pertemuan pada Senin 30 April 2018. Dengan keputusan ini, Perdana Menteri Israel hanya membutuhkan persetujuan menteri pertahanan.Seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa 1 Mei 2018, tidak disebutkan banyak anggota Knesset yang memberikan dukungan terhadap undang-undang itu.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengajukan permintaan pada hari yang sama. "Komite gabungan termasuk Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan dan Konstitusi, Komite Hukum dan Keadilan menolak permintaannya, tetapi kemudian disahkan oleh sidang Knesset," kata laporan itu.Sebelum pemungutan suara di Knesset, Netanyahu mengklaim bahwa dinas intelijen Israel telah memperoleh informasi rahasia dari program senjata nuklir Iran.Dalam sebuah pernyataan, Netanyahu mengklaim dinas intelijen Israel memperoleh 55.000 halaman dokumen Iran yang mengungkapkan bagaimana Teheran diduga berbohong kepada dunia setelah menandatangani perjanjian penting pada 2015 untuk mengekang program nuklirnya."Iran berbohong tentang tidak pernah memiliki program senjata nuklir. 100.000 dokumen rahasia membuktikan bahwa mereka berbohong," tanda Netanyahu.Ucapannya mengikuti pertemuan akhir pekan antara Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS yang baru saja dilantik, Mike Pompeo.Sementara Presiden Donald Trump diharapkan mengumumkan keputusannya pada 12 Mei tentang apakah AS akan menarik diri dari kesepakatan. Apabila AS menarik diri, ini menjadi kemunduran besar bagi upaya mengurangi keberadaan nuklir di kawasan.(FJR)