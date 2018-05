Papan Petunjuk Jalan Kedubes AS di Yerusalem Dipasang

Para pekerja mulai memasang papan penunjuk jalan yang mengarah ke Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Yerusalem. Pemasangan dilakukan sepekan sebelum dibuka pekan depan.Penunjuk jalan tersebut menggunakan bahasa Ibrani, Arab dan Inggris."Yerusalem akan tetap menjadi pusat kota bagi orang Yahudi dan dunia mulai mengakui fakta tersebut," ucap Wali Kota Yerusalem Nir Barkat.Laman Times of Israel, Selasa 8 Mei 2018 melaporkan Negeri Bintang Daud mengambil kontrol sebelah timur Yerusalem dari Yordania pada 1967."Ini bukan mimpi, ini adalah sebuah kenyataan," ujar Nir Barkat di Twitternya.Peresmian kedutaan itu akan dirayakan pada Senin depan, yang bertepatan dengan perayaan 70 tahun berdirinya negara Israel.Pada 6 Desember lalu, Trump mengumumkan akan memindahkan Kedutaan AS ke Yerusalem. Israel pun berharap hal yang sama juga akan diikuti oleh negara lain.(FJR)