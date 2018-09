AS Tuding Suriah Siapkan Senjata Kimia Serang Idlib

Amerika Serikat (AS) menuding Suriah kini sedang mempersiapkan senjata kimia untuk menyerang Idlib. AS mengaku memiliki banyak bukti terkait ini."Banyak bukti bahwa senjata kimia sedang disiapkan Suriah untuk menyerang Idlib," kata Penasehat Khusus AS untuk Suriah, Jim Jeffrey, dikutip dari AFP, Jumat 7 September 2018.Sebelumnya, Gedung Putih telah memperingatkan bahwa AS dan sekutu-sekutunya akan merespon dengan cepat, jika pasukan pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dalam serangan berikutnya."Serangan oleh Suriah dan Rusia dan penggunaan senjata kimia akan memaksa aliran pengungsi besar ke Turki tenggara atau daerah lain di Suriah yang berada dalam kendali Turki," ucap dia.Ia menambahkan, situasi Idlib kini sangat berbahaya. Bahkan, ratusan warga sipil telah melarikan diri dari desa-desa dekat garis depan. Mereka khawatir akan terjadi serangan rezim ke kubu pertahanan terakhir para pemberontak tersebut.Dilaporkan, sekitar 180 keluarga, atau sekitar 1.000 orang telah menelusuri jalan sejak Rabu malam.Saat ini, dikabarkan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengerahkan pasukan nasional dan pasukan sekutunya di barat laut Suriah. Puluhan pesawat Rusia juga dilaporkan bergabung dengan rencana penyerangan Idlib.Idlib saat ini menjadi satu-satunya wilayah yang dikuasai secara signifikan oleh oposisi bersenjata, menentang pemerintahan al-Assad di Damaskus.(FJR)