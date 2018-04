Dunia Harap Tindakan Nyata Korut dan Korsel

Deklarasi bersama antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk membebaskan Semenanjung Korea dari nuklir pada Jumat kemarin disambut baik para pemimpin dunia."Hari ini Presiden Moon Jae-in dan Ketua Kim Jong-un mengadakan diskusi yang sungguh-sungguh tentang denuklirisasi Korea Utara. Saya ingin menyambut itu sebagai langkah positif menuju penyelesaian komprehensif berbagai isu mengenai Korea Utara," kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.Jepang sangat berharap Korea Utara akan mengambil tindakan nyata melalui pertemuan ini dan pertemuan puncak antara AS dan Korea Utara."Kami akan terus mengawasi pergerakan masa depan Korea Utara. Saya ingin melanjutkan koordinasi yang erat antara Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Korea Selatan menuju resolusi komprehensif penculikan, isu nuklir dan rudal, dan menuju pembicaraan puncak AS-Korea Utara," jelas Abe.Di sisi lain, Juru Bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mengatakan itu merupakan berita yang sangat positif."Hari ini kita melihat bahwa dialog langsung ini telah terjadi (dan) itu memiliki prospek tertentu," kata Peskov.Menurutnya, keinginan untuk mencari kesepakatan dapat dilihat di kedua sisi, termasuk yang paling penting untuk memulai dan melanjutkan dialog sebagai fakta positif.Sementara itu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Sabtu, 28 April 2018 mengatakan, ASEAN perlu menemukan wilayah baru dan komitmen baru untuk bekerja sama sehingga dapat tetap menjadi pusat arsitektur dan masa depan kawasan."KTT antar-Korea mendukung langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan antar-Korea. Itu akan memberikan kontribusi untuk perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan di wilayah tersebut," kata Lee.Kepala Diplomatik Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan pertemuan itu menunjukkan jalan menuju perdamaian itu mungkin."Siapa pun yang melihat sejarah rencana Korea Utara mengembangkan senjata nuklir akan terlalu optimistis, tetapi jelas itu kabar baik bahwa keduanya bertemu," tutur Menlu Inggris Boris JohnsonPresiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un harus mengurangi ketegangan mengubahnya menjadi gerakan konkret meskipun butuh waktu.KTT dipandang sebagai jalan untuk mengatur panggung selanjutnya, yakni KTT antara Kim dan Presiden AS Donald Trump."KTT ini hanya persiapan untuk KTT Korea Utara-AS yang akan terjadi dalam waktu dekat," kata Kim Seung Hwan, senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional.Pengamat mengkritik deklarasi bersama kurang spesifik, sedangkan negara-negara luar seperti AS dan Tiongkok dinilai perlu terlibat dalam kesepakatan damai."Ada simbol penting yang dapat dibangun. Kedua pemimpin telah melakukan beberapa hal yang diperlukan. Mereka meninggalkan isu nuklir. Ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan pembenahan. Mari kita lihat apakah Trump dapat membawanya melintasi batas," kata Andray Abrahamian, peneliti di Forum Pasifik CSIS.(SCI)