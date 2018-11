Iran akan Gugat AS atas Sanksi Transportasi Maritim

: Iran mengatakan pihaknya berencana untuk menuntut Amerika Serikat (AS) pada Organisasi Maritim Internasional (IMO). Hal ini terkait sanksi terhadap transportasi maritimnya.Mohammad Rastad, direktur pelaksana Pelabuhan dan Organisasi Maritim Iran, dikutip oleh media, berkata bahwa pengaduan untuk efek yang sama akan diajukan ke IMO di London pekan depan. Intinya apa yang ia gambarkan sebagai "sanksi dan pembatasan AS yang kejam terhadap transportasi maritim."Rastad menambahkan bahwa aduan Iran akan didasarkan pada hukum internasional yang mengatur industri maritim, menekankan bahwa Teheran akan menerbitkan dokumen resmi yang merinci titik-titik di mana Washington dapat dinyatakan bersalah melanggar undang-undang tersebut.Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melanjutkan sanksi terhadap industri minyak, pengiriman, dan perbankan Iran pada Senin lalu. Beberapa bulan sebelumnya, ia mundur dari kesepakatan nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia.Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook mengatakan pekan lalu bahwa kapal-kapal Iran akan kehilangan akses ke pasar asuransi internasional di bawah sanksi AS dan akan menjadi risiko bagi pelabuhan dan kanal yang memungkinkan mengakses mereka."Dari Terusan Suez ke Selat Malaka dan semua titik di antaranya, tanker Iran tidak boleh melintas," kata Hook, seperti disitat dari Press TV, Selasa 13 November 2018.Hook juga meningkatkan kemungkinan bahwa negara-negara dan operator pelabuhan dapat menghadapi hukuman AS bila memfasilitasi apa yang disebutnya 'kegiatan ilegal' Iran jika mereka mengizinkan akses kapal Iran ke saluran perairan internasional dan fasilitas pelabuhan.Hal ini ditanggapi Teheran, pejabat tinggi Angkatan Laut menekankan bahwa pasukan bersenjata Iran akan dikerahkan "untuk melindungi tanker minyak negara itu dari segala ancaman."Para pejabat AS telah mengatakan sanksi dimaksudkan menurunkan ekspor minyak Iran ke nol. Namun, para pejabat Iran berulang kali menolak kelayakan ini, menekankan bahwa konsumen internasional tidak bisa lepas dari pasokan Iran.Wakil Presiden Pertama Iran Es’haq Jahangiri mengatakan pada akhir Oktober bahwa pemerintahnya telah merancang mekanisme untuk melawan dampak kembali berlakunya sanksi AS atas ekspor minyak negara tersebut.Jahangiri menekankan bahwa Iran memiliki rencana serius untuk mempertahankan ekspor minyak di atas satu juta barel per hari.(FJR)