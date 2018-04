Bantu Palestina, Arab Saudi Gelontorkan Dana Rp555,4 miliar

Pemerintah Arab Saudi memberikan bantuan dana sebesar USD40 juta atau sekitar Rp555,4 miliar sebagai bentuk dukungan ke Palestina. Dana tersebut dirogoh dari kocek Lembaga Dana Pembangunan Arab Saudi.Kementerian Keuangan Arab Saudi yang nantinya menyalurkan dana tersebut kepada Pemerintah Palestina."Dana ini mencakup bantuan Kerajaan Arab Saudi dari Februari hingga Maret 2018, per bulan kita menggelontorkan uang sebesar USD20 juta," kata perwakilan Arab Saudi, seperti dilansir dari laman Middle East Monitor, Selasa 24 Apri 2018.Dana anggaran ini memang merupakan anggaran khusus Pemerintah Arab Saudi untuk Palestina. Biasanya bantuan tersebut diberikan setiap bulannya dengan nilai USD20 juta per bulan.Di tengah konflik Timur Tengah yang memanas, Palestina membutuhkan bantuan dana dan dukungan dari negara lain. "Kami menegaskan Arab Saudi akan terus mendukung perjuangan Palestina dari segi politik, ekonomi, hingga kemanusiaannya," imbuh delegasi tersebut.Sementara itu, Amerika Serikat (AS) malah memotong bantuan dana untuk Palestina. Pemotongan ini dilakukan usai AS menyatakan akan memindahkan kantor kedutaan besar mereka di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.(FJR)