AS Dukung Israel Hancurkan Terowongan Hizbullah

Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan terhadap rencana Israel menghancurkan terowongan Hizbullah."AS terus mendukung upaya Israel untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya," kata Penasihat Keamanan AS John Bolton, dikutip dari AFP, Rabu 5 Desember 2018."Kami juga meminta Iran dan sekutunya untuk menghentikan agresi dan provokasi yang menjadi ancaman untuk Israel maupun Timur Tengah," lanjutnya lagi.Pengumuman ini muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Belgia. Mereka membahas tentang bahaya regional dan juga perkembangan konflik dengan Iran.Sebelumnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumuman akan meluncurkan operasi untuk menghancurkan terowongan yang dibangun Hizbullah tersebut.Terowongan itu diyakini akan digunakan Hizbullah untuk menyusup masuk ke Israel dari Lebanon. Namun tak dibeberkan berapa terowongan yang segera dihancurkan.Operasi penghancuran ini disebut sebagai Perisai Utara ini rencananya bakal dilaksanakan di kawasan Kota Metula dan dinyatakan sebagai zona militer tertutup.(WIL)