Penulis Novel Dewasa Tiongkok Dipenjara 10 Tahun

: Seorang penulis novel asal Tiongkok, Liu, dihukum 10 tahun penjara karena menulis dan menjual novel dengan menampilkan adegan seks sesama jenis. Novel tersebut berjudul ‘Occupation’ dan cukup terkenal di Tiongkok."Novel berjudul ‘Occupation’ ini menampilkan perilaku homoseksual laki-laki, termasuk tindakan seksual sesat seperti pelanggaran dan pelecehan," kata hakim, dilansir dari laman BBC, Senin 19 November 2018.Namun, masa hukumannya yang panjang memicu protes dari para penggemarnya di media sosial. Liu juga telah mengajukan banding ke pengadilan.Menurut mereka 10 tahun terlalu lama. Para pengguna media sosial Weibo hukuman tersebut terlalu banyak dibandingkan dengan pemerkosa."Mereka (pemerkosa) yang ditemukan bersalah mendapat kurang dari 10 tahun penjara. Penulis ini mendapat 10 tahun. Itu tidak adil," tutur mereka.Pornografi ilegal di Tiongkok. Pejabat polisi pertama kali mengetahui novel ini setelah mendapat popularitas secara daring.Liu dilaporkan telah menjual lebih dari 7.000 salinan Occupation dan novel erotis lainnya. Penjualan tersebut menghasilkan 150 ribu yuan atau Rp313 juta.(FJR)