Bocah Lima Tahun Ditemukan Tertidur Bersama Sebuah Pistol

Kepolisian New Hampshire, Amerika Serikat (AS) menyelidiki laporan adanya suara tembakan dari sebuah apartemen. Ketika diperiksa, mereka justru mendapatkan temuan yang mengejutkan.Ketika memasuki sebuah kamar apartemen, polisi mencari tahu asal suara tembakan. Tetapi yang mereka temukan adalah seorang bocah perempuan lima tahun yang tidur dengan pistol di dadanya.Pemilik apartemen tersebut, Thomas Gulledge, memberi izin polisi untuk masuk ke dalam apartemennya pada Rabu 18 Juli di Manchester, New Hampshire.Seperti dilansir CBS, Jumat 20 Juli 2018, polisi Manchaester mengatakan bahwa kondisi di apartemen tersebut menyedihkan, terdapat kotoran anjing, sampah, makanan busuk dan lalat.Anak perempuan Gulledge ditemukan di tempat tidur yang penuh dengan sampah dan makanan busuk dengan pistol kaliber 45 didadanya. Polisi mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa ditemukan juga 13 peluru, satu di dalam kamar dan 12 lainnya di majalah.Bocah tersebut tidak terluka dan polisi menempatkannya dibawah penjagaan keluarga angkat. Gulledge ditangkap dan didakwa dengan dua tuduhan perilaku nekat.Gulledge diperintahkan untuk menjauh dari rumah, senjata, dan putrinya. Tidak diketahui apakah ia memiliki pengacara dan nomor teleponnya tidak dapat ditemukan.(FJR)