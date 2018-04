Kereta Berisi 50 Ribu Ton Tinja Picu Kemarahan Warga Alabama

Belasan gerbong kereta yang membawa total 50 ribu ton tinja memicu kemarahan warga Alabama, Amerika Serikat (AS) karena parkir sembarangan selama dua bulan.Warga Parrish mengatakan, gerbong-gerbong kereta ini mengeluarkan bau tak enak dan sangat mengganggu keseharian masyarakat sekitar. Posisi parkir kereta ini memang berada di rel yang tak jauh dari pemukiman warga.Dikutip dari Metro, Jumat 20 April 2018, tujuan asli kereta ini adalah lokasi pembuanban di Jefferson County. Namun, kedatangannya dihalangi oleh politisi setempat."Ini benar-benar mimpi buruk! Baunya seperti bau kematian," ujar Wali Kota Parrish Heather Hall. Ia juga mengatakan, kereta tinja ini membawa kotoran manusia bagian New York dan New Jersey yang dikenal rumit soal pembuangan limbah manusia.Warga Parrish bahkan mengatakan baunya seperti bangkai busuk. Mereka terpaksa selalu menyemprotkan wewangian di hidung mereka agar tak tercium bau tinja tersebut."Apakah New York memang sengaja mengirimkan kotoran manusia ke sini?," ujar sejumlah warga Parrish yang sempat melakukan protes ke Wali Kota Hall.Menanggapi keluh kesah warganya, Wali Kota Hall lantas berjanji segera menyingirkan belasan gerbong kotoran manusia tersebut agar warga Parrish tak terganggu.(FJR)