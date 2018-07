Beli Isi Gudang, Kolektor Seni dapat Harta Karun

Keberuntungan datang di saat yang tak diduga. Hal ini pula yang dialami oleh seorang pedagang seni di New Jersey, Amerika Serikat (AS).Seorang pedagang seni asal New York, David Killen membeli isi dari sebuah gudang penyimpanan senilai USD15 ribu atau sekitar Rp217 juta. Namun kenyataannya dia mendapatkan lebih dari yang diduga.Dia menemukan sekitar enam lukisan yang diyakini karya dari seniman Willem de Kooning. Selama ini karya-karya de Kooing dijual hingga jutaan dollar di tiap lelang.Dilaporkan The New York Post, Senin 23 Juli 2018, David Killen membeli isi loker Ho-Ho-Kus, di New Jersey tahun lalu. Gudang penyimpanan itu sebagian besar diisi dengan lukisan.Lukisan-lukisan itu berasal dari studio milik seni Orrin Riley, yang meninggal pada 1986, dan rekannya, Susanne Schnitzer, yang meninggal pada 2009.Walaupun lukisan-lukisan yang diyakini karya dari de Kooning yang tidak ditandatangani, Killen menghubungi pakar seni yang meyakini bahwa itu merupakan lukisan dari de Kooning.Willem de Kooning dikenal sebagai seorang pelukis abstrak asal Belanda yang pindah ke Amerika Serikat dan meninggal pada 1997.(FJR)