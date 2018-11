JI-PHORIA jadi Media Belajar Keunikan Budaya RI-Jepang

Hubungan Indonesia dan Jepang sudah memasuki usia ke-60 tahun. Beberapa kerja sama antara kedua negara terjalin, salah satunya antara Metro TV dan perusahaan hiburan terbesar di Jepang Yoshimoto Kogyo, yaitu program JI-PHORIA.Board of Executive Media Group Reino Barack mengatakan program tersebut diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dua negara."Saya ingin program ini menjadi platform untuk saling belajar budaya bersama. Karena Indonesia dan Jepang memiliki budaya masing-masing yang unik," kata Reino di Metro TV usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman program JI-PHORIA, Jumat, 16 November 2018.Reino mengatakan, salah satu budaya yang patut dipelajari masyarakat Indonesia dari Jepang adalah kedisiplinan dan ketertiban, salah satunya budaya antre. Dia berharap program ini bisa menjadi pelopor di dunia pertelevisian Indonesia."Saya juga berharap ke depannya banyak hal tercipta dari program ini, seperti pertukaran pelajar atau pertukaran karyawan," imbuhnya.Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii mengatakan program ini diharapkan bisa menjadi cara untuk meningkatkan keingintahuan masyarakat Indonesia dengan Jepang. Dia menuturkan beberapa tahun terakhir kerja sama budaya sempat menurun."Dan saya pikir ini momentum tepat untuk kita meningkatkan hubungan," katanya.Penandatanganan kesepakatan kerja sama ini dilakukan oleh Suryopratomo dan Hiroshi Osaki dan disaksikan Board of Advisor Media Group Rosano Barack, Board of Executive Media Group Reino Barack, Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jepang-Indonesia (PERSADA) Rachmat Gobel dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii.(FJR)