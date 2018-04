Hotel Empat Lantai di India Runtuh, 10 Orang Tewas

Sebuah hotel empat lantai di India pusat runtuh, Sabtu 31 Maret 2018, yang berujung pada tewasnya sepuluh orang dan tiga lainnya terlukaPetugas bekerja semalam suntuk dengan menggunakan palu dan gergaji besi. Mereka berhasil menyelamatkan sepuluh orang yang terjebak reruntuhan. Insiden terjadi di Indore, sebuah kota di negara bagian Madhya Pradesh.Pejabat lokal Nishant Warwade mengatakan masih ada sekitar lima orang lagi yang terjebak di antara puing hotel.Surat kabar The Times of India melaporkan hotel itu runtuh setelah sebuah mobil menabrak bagian depan bangunan.Hotel dengan 25 kamar itu terletak di Indore, berdekatan dengan sebuah stasiun kereta api dan terminal bus. Indore berlokasi sekitar 900 kilometer dari New Delhi.Bangunan runtuh adalah sesuatu yang biasa terjadi di India. Banyak oknum kontraktor mencoba menghemat biaya dengan menggunakan material murah, dan pembangunan dilakukan di tengah pengawasan yang minim.Besarnya permintaan hunian serta maraknya korupsi di India memicu banyak kontraktor menambah jumlah lantai secara ilegal dalam sebuah bangunan yang menyalahi aturan keselamatan.Pada Agustus 2017, 33 orang tewas saat sebuah apartemen runtuh di Mumbai, India.(WIL)