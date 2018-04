AS Inginkan Peningkatan Penjualan Daging ke Indonesia

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph Donovan menekankan bahwa negaranya ingin meningkatkan penjualan daging ke Indonesia di 2018 ini."Tahun lalu kita menjual sebesar USD57 juta dan kita ingin melihat peningkatan di tahun ini, lebih tinggi," kata Dubes Donovan, ditemui di Jakarta, Kamis 5 April 2018."Tidak ada angka spesifik, tapi harus lebih tinggi dari angka 2017," lanjut dia.Produsen dari Amerika terus berkeinginan memasok daging sapi dan babi ke Indonesia. "Kami punya kualitas yang tinggi dan enak," tambah Dubes Donovan.Produk agrikultur yang dijual AS ke Indonesia tahun kemarin sebesar USD3 miliar dan sebaliknya, Indonesia berhasil menjual USD6 miliar produk agrikultur ke Negeri Paman Sam."Ini contoh kerja sama terbaik dari win-win solution. Kedua negara saling menguntungkan," ungkap dia.Ia menambahkan, Indonesia merupakan salah satu pasar penting bagi Amerika untuk memasarkan daging sapi dan babinya."Tidak ada yang bisa menandingi rasa dari daging sapi dan babi asal Amerika, karena saat memelihara sapi dan babi, kami juga memberikan makanan berkualitas untuk mereka," tukasnya.Kedutaan Besar AS di Jakarta juga mendatangkan seorang koki yang berpengalaman memasak daging. Kedatangannya juga untuk bertukar ilmu dengan sejumlah koki di Indonesia, yang telah diselenggarakan sehari sebelumnya.(FJR)