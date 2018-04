Stasiun TV Korsel Ubah Jadwal Siaran Jelang KTT

Sebanyak tiga stasiun televisi besar di Korea Selatan (Korsel) mengubah jadwal siaran mereka jelang pertemuan tingkat tinggi Korsel dengan Korea Utara (Korut). Tiga stasiun televisi tersebut adalah MBC, KBS dan SBS.Ketiga stasiun televisi ini tidak mau melewatkan momen yang akan menjadi catatan sejarah baru bagi kedua Korea. Karenanya, mereka memutuskan fokus menampilkan tayangan seputar kedua Korea.Dilansir dari laman Yonhap, Rabu 25 April 2018, ubah jadwal akan dilakukan sampai beberapa hari ke depan. Drama dan variety show akan ditunda penayangannya, digantikan dengan tayangan dokumenter."Perubahan jadwal tersebut dilakukan mulai Rabu 25 April ini," ujar pihak stasiun televisi MBC.Pihak stasiun televisi MBC akan menayangkan konser perdamaian '2018 South and North Peace Concert: We Are One'. Acara itu dipastikan menggantikan slot tayang variety show Radio Star.Hal ini senada dilakukan stasiun televisi SBS. Meski demikian, drama Switch tetap akan tayang sesuai jadwal.Sementara KBS, per hari ini akan menayangkan dokumentasi spesial mengenai KTT antar-Korea tersebut.KTT kedua Korea ini akan mempertemukan Presiden Korsel Moon Jae-in dengan pemimpin Korut Kim Jong-un. Pertemuan akan dilakukan pada 27 April mendatang di wilayah demiliterisasi.(FJR)