TNI AL dan Pasukan AS Latihan Bersama Perkuat Stabilitas

Latihan bersama TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dalam kerangka Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) yang ke-24 mulai digelar.Tahun ini, sebanyak 730 personel TNI AL dan 715 personel AL AS ikut dalam pelatihan gabungan yang dimulai pada bulan Agustus 2018 dan akan dilaksanakan di Jakarta, Laut Jawa dan Laut Bali."Latihan bersama ini memperkuat hubungan diplomatik dan strategis kedua negara. Saya ingin menyaksikan bagaimana dua negara bisa bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan penting ini," kata Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan di Markas Latihan Koarmada, Jakarta, Jumat 10 Agustus 2018."AS tentu bangga bisa bekerja sama dengan TNI AL yang menjadi salah satu kekuatan armada maritim Indonesia," lanjut dia.Latihan CARAT ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel Angkatan Laut kedua negara. Kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan bilateral dua negara di lapangan dan tentunya kerja sama di bidang maritim.Senada dengan Dubes Donovan, Kepala Staf Kaskoarmada I Laksma TNI Heru Kusmanto juga berharap agar latihan ini mempererat Angkatan Laut Indonesia dan AS."Nanti akan diadakan sesi diskusi di mana personel TNI AL dan AS akan bertukar pengalaman dan juga dapat saling mendukung satu sama lain," ujar dia.Latihan CARAT tahun ini juga melibatkan kapal perang dan pesawat udara kedua negara antara lain KRI Sultan Iskandar Muda-367, KRI Banda Aceh-593, USS Rushmore serta Helly BO-105 Cassa dan P8.(FJR)