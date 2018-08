Menlu AS Temui PM Mahathir di Malaysia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Kunjungannya untuk mengakhiri lawatan dua hari di Malaysia.Pertemuan keduanya berlangsung 30 menit. Pompeo menjadi pejabat senior pertama AS yang mengunjungi Mahathir usai terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia.Pompeo tiba pukul 9 pagi waktu setempat didampingi Duta Besar AS untuk Malaysia Kamala Shirin Lakhdhir."Kunjungan ini memberikan peluang besar bagi Malaysia dan Amerika Serikat untuk membahas berbagai masalah bilateral, regional dan internasional yang menguntungkan," kata Wisma Putra dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman Channel News Asia, Jumat 3 Agustus 2018.Pompeo tiba di Malaysia pada Kamis kemarin. Dia menuju Singapura usai bertemu dengan Mahathir untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu dan Wakil Menteri Luar Negeri Marzuki Yahya juga hadir mendampingi Mahathir dalam pertermuan dengan Pompeo.Amerika Serikat telah menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia pada 1957 usai kemerdekaan Malaya dari Inggris. Washington dan Kuala Lumpur meningkatkan hubungan bilateral dengan kemitraan komprehensif pada April 2014.(FJR)