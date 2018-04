Tiongkok Ajak Indonesia Tentang Proteksionisme Perdagangan

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian berharap, Indonesia menentang era proteksionisme perdagangan oleh Amerika Serikat (AS). Sebab, kebijakan tersebut dinilai membatasi kerjasama antar negara."Tiongkok dan Indonesia pernah mencapai konsensus mengenai sengketa terkait, tindakan AS tersebut melanggar konsensus antara kedua negara dan peraturan internasional Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tiongkok secara tegas menentang kebijakan tersebut," ujar Dubes Xiao Qian di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu, 18 April 2018.Dubes Xiao Qian tidak hanya mengajak Indonesia untuk bersama-sama menghentikan proteksionisme perdagangan, tapi juga unilateralisme (tindakan sepihak). Serta menjaga peraturan internasional Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)."Kami tidak menginginkan perang dagang dengan negara mana pun, kita menginginkan kerja sama yang saling menguntungkan. Namun, apabila ada yang bersikeras memulai perang dagang, kami tidak takut dan siap mengambil langkah dengan skala dan intensitas setingkat untuk melawannya," tutur Dubes Xiao Qian.Dubes Xiao Qian secara tegas menentang tindakan Amerika Serikat yang menerbitkan daftar produk Tiongkok yang dikenai bea masuk tambahan 25 persen. "Tiongkok dan Amerika Serikat mempunyai hubungan dagang yang sangat luas dan kerja sama kedua negara tersebut saling menguntungkan," ujar Duta Besar Xiao Qian.Seperti dikutip dari Xinhua, daftar itu mencakup sekitar 1.300 produk impor Tiongkok, dari industri kedirgantaraan, teknologi informasi dan komunikasi, robotika, sampai mesin. Total nilai perdagangan untuk ke-1.300 produk Tiongkok itu senilai 50 miliar dolar AS.Daftar tarif yang diusulkan itu didasarkan kepada penyelidikan Section 301 mengenai dugaan praktik hak intelektual dan transfer teknologi Tiongkok yang diluncurkan Pemerintahan Donald Trump pada Agustus 2017.Duta Besar Xiao Qian mengatakan, AS harus mengambil sikap serta posisi yang rasional dan mengabaikan unilateralisme dan proteksionisme perdagangan. Pihak Tiongkok sudah melaporkan tindakan salah pihak AS melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.Dia mengatakan, Kedua belah harus mengatasi perselisihan berdasarkan aturan perdagangan internasional, melalui konsultasi untuk mencari solusi terbaik (win-win solution)."Amerika Serikat harus tetap bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengembangkan perdagangan bilateral yang sehat yang menguntungkan kedua belah pihak," ujar Dubes Xiao Qian.(DEN)