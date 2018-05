RS Indonesia Rawat Sepertiga Korban di Perbatasan Gaza-Israel

Sejak beroperasi pada Desember 2015, Rumah Sakit Indonesia di Gaza telah merawat banyak warga Palestina yang menjadi korban kekerasan agresi Israel.Dalam bentrokan terbaru di perbatasan Gaza-Israel sejak akhir Maret, ribuan korban dari warga sipil telah berjatuhan."Dalam sebulan terakhir ini, ada sekitar 3 ribuan warga Palestina menjadi korban kekerasan. Ada 12 korban jiwa. Sepertiganya dirawat di RS Indonesia," ujar Presidium MER-C Dokter Arif Rahman, dalam acara penandatanganan Memorandum Kesepahaman dengan Media Group di Kedoya, Jakarta Barat, Rabu 2 Mei 2018.Arif menyebut kehadiran RS Indonesia sejak tiga tahun lalu telah banyak membantu meringankan penderitaan warga Gaza. Menurutnya, sangat sulit bagi pasien untuk dapat berobat ke luar Jalur Gaza.Jika rumah sakit sedang kewalahan, beberapa pasien terpaksa harus menunggu waktu lama untuk dapat dirawat. Selama ini, RS Syifa yang menampung sebagian besar korban aksi kekerasan di Gaza."Kehadiran RS Indonesia di frontline ini dirasa sangat membantu," tutur Arif.Sebagai penyedia alat kesehatan, Arif menegaskan bahwa semua peralatan medis yang didatangkan ke Gaza adalah kualitas terbaik. Menurutnya, jangan berpikir karena semua dana MER-C berasal dari uang sumbangan, maka alat yang didatangkan pun seadanya."Alat yang masuk ke Gaza bukan KW 1 KW 2, tapi the best. Teknologi dari Eropa dan Amerika," tegas Arif.Saat ini, RS Indonesia di Gaza sedang menjalani pembangunan tahap kedua, yakni proses penambahan lantai.Pemaparan mengenai rencana penambahan lantai RS Indonesia di GazaSementara itu, donasi untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia tahap kedua di Gaza, Palestina, bisa melalui rekening Bank Syariah Mandiri 733 332 2212, BCA 309 700 8003, dan Bank Mandiri 117 0000 77 99 00 atas nama Yayasan Media Group."Masyarakat dapat mulai mendonasikan dana per 2 Mei 2018," kata Ketua Yayasan Media Group, Ali Sadikin.Media Group berharap dana yang nantinya disalurkan dapat membantu meringankan dampak bencana kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.(WIL)