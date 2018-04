Pertemuan Calon Menlu AS dan Kim Jong-un Dinilai Penting

Pertemuan langsung Direktur CIA yang juga merupakan calon kuat Menlu AS, Mike Pompeo dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sangat penting.Namun Profesor Malcolm Chalmers, Deputi Direktur Jenderal Pusat Kajian Royal United Services Institute di Inggris, memperingatkan besar kemungkinan pembicaraan yang direncanakan antara Kim dan Presiden AS Donald Trump tidak akan mengarah pada perjanjian perdamaian yang langgeng."Pertemuan ini sangat penting," ujar Profesor Chalmers, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis 19 April 2018.Trump Rabu mengonfirmasi bahwa Pompeo diam-diam bertemu Kim di Korea Utara dan mengatakan 'hubungan baik telah terbentuk' menjelang KTT yang ditunggu-tunggu antara kedua negara yang bermusuhan itu.Pembicaraan Mike Pompeo yang tidak biasa itu terjadi "minggu lalu", kata Trump dalam pesan twitternya, dan "berjalan lancar", dengan rincian mengenai pertemuan presiden "sedang digarap" dalam beberapa bulan mendatang."Denuklirisasi akan menjadi hal yang hebat bagi dunia, juga bagi Korea Utara!" tulis Trump dari kediamannya di Florida, di mana ia menerima Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.Trump hari Selasa mengungkapkan AS dan Korea Utara mengadakan pembicaraan langsung pada "tingkat yang sangat tinggi" untuk mempersiapkan kemungkinan KTT. Ia mengatakan lima lokasi sedang dipertimbangkan untuk pertemuan itu.Perjalanan Pompeo membuatnya menjadi pejabat paling senior AS yang mengunjungi Korut, usai kepala intelijen James Clapper pada 2014 silam.Pompeo sendiri saat ini tengah menjalani proses pencalonan di Senat. Dia sudah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai Menlu AS.Pertemuan antara Kim Jong-un dan Trump rencananya dilakukan pada akhir Mei atau Juni. Namun, didahului dengan pertemuan antara Kim Jong-un dengan Presiden Korsel Moon Jae-in.(FJR)