Perkenalkan Nilai Toleransi jadi Nilai Khusus seorang Perempuan

: Indonesia mendorong kerja sama pendidikan dan penguatan peran perempuan serta pemuda. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non Blok (GNB) ke-18 di Baku, Azerbaijan.Pertemuan pada 5-6 April 2018 ini juga ditujukan untuk memperkuat kerja sama selatan-selatan. Wamenlu Fachir menekankan bahwa peran perempuan sebagai pendidik utama anak-anak di rumah sangat penting.“Peran perempuan adalah mengenalkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian sejak dini. Oleh karenanya, GNB perlu memastikan bahwa perempuan dan pemuda harus mendapatkan akses terhadap pendidikan sebagai hak mendasarnya,” ujar Wamenlu Fachir dalam pertemuan tersebut, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, yang diterima Medcom.id, Jumat 6 April 2018.Lebih lanjut, melalui skema Kerja sama Selatan-Selatan (KSS), aspek pendidikan, khususnya yang memfokuskan pada perempuan dan pemuda perlu terus dikembangkan secara inovatif. Hal ini termasuk melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Dalam kaitan ini, Indonesia mendorong GNB untuk memaksimalkan peran Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC) yang berbasis di Jakarta.Selain pesan-pesan kunci mengenai isu pembangunan dan pendidikan, delegasi Indonesia juga menyampaikan pandangan mengenai isu-isu politik yang berkembang, termasuk situasi di Rakhine State, Myanmar, dan juga perkembangan di Palestina.“Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas situasi keamanan di Jalur Gaza, dan mengutuk penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh tentara Israel terhadap aksi unjuk rasa di perbatasan Jalur Gaza-Israel belum lama ini, yang mengakibatkan 17 warga Palestina meninggal dunia, dan ratusan orang lainnya terluka. Indonesia meminta Israel untuk patuh pada hukum HAM internasional dan hukum humaniter,” tegas mantan Dubes RI untuk Arab Saudi itu.Wamenlu Fachir juga sampaikan kesiapan Indonesia sebagai kandidat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota GNB sebagai ‘A True Partner for World Peace’.Dalam rangkaian pertemuan GNB ini, Wamenlu juga menghadiri pertemuan Komite Palestina GNB dan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra, antara lain dari Azerbaijan, Mauritius, Libya, Korea Utara, untuk membahas peningkatan kerja sama bilateral dan isu-isu internasional lainnya.Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok ke-18 kali ini mengambil tema ‘Promoting international peace and development for sustainable development’. Pertemuan juga akan menghasilkan suatu final document yang mencerminkan posisi GNB terhadap berbagai isu global dan isu kawasan. Negosiasi draft final document ini telah dilangsungkan sejak Januari 2018 di New York.(FJR)