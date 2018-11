Kapal Induk AS Merapat ke Hong Kong

Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Ronald Reagan tiba di Hong Kong pada Rabu 21 November kemarin. Merapatnya USS Ronald Reagan di Hong Kong ini terjadi setelah sepasang pesawat pengebom B-52 milik AS terbang di atas Laut China Selatan.Kunjungan USS Ronald Reagan ini terjadi di saat meningginya ketegangan AS dan Tiongkok, terutama soal perang dagang. Sebelumnya, Tiongkok juga melarang kapal AS jenis apa pun untuk merapat ke Hong Kong.Dalam kunjungan kali ini, USS Ronald Reagan didampingi dua kapal perusak USS Benfold dan USS Curtis Wilbur serta kapal penjelajah USS Chancellorsville.Dilansir dari NBC, Kamis 22 November 2018, diizinkannya kapal indus AS merapat ke Hong Kong, disinyalir sebagai langkah menjelang KTT G20 di Argentina pada akhir bulan ini. Di KTT G20 nanti, Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.Sejumlah pakar militer mengatakan, merapatnya kapal AS ke Hong Kong merupakan sikap bersahabat Tiongkok sebelum pertemuan dua kepala negara di Argentina.September lalu, Tiongkok sempat melarang kapal perang AS merapat ke Hong Kong dan membatalkan pertemuan antara Panglima Angkatan Laut AS dan Tiongkok.Pada 2016, Tiongkok juga melarang kapal induk USS Stennis dan armadanya untuk merapat ke Hong Kong di tengah meningkatnya ketegangan sengketa Laut China Selatan.(FJR)