Jokowi Ingin Kemitraan Strategis RI-AS Bermanfaat Bagi Dunia

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo. Dalam pertemuan tersebut, dia mengatakan agar kemitraan strategis Indonesia dan AS tidak hanya menguntungkan kedua negara, namun juga dunia.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi dan Menlu Pompeo juga membahas mengenai kerja sama bilateral di bidang ekonomi."Intinya komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, terutama perdagangan," tutur Menlu Retno di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 5 Agustus 2018.Menlu Retno menambahkan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita baru saja berkunjung ke AS. Dalam kunjungannya tersebut, Enggar bertemu dan berbicara dengan sejumlah pengusaha AS.Baca: Kepada Menlu AS, Jokowi Banggakan Demokrasi Indonesia Dari kunjungan tersebut, terang Retno, muncul komitmen kuat untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan."Presiden mengatakan kalau dilihat dari jenis barang yang kita perdagangkan, sifatnya tidak saling berkompetisi satu sama lain. Oleh karena itu, lebih mudah bagi kita meningkatkan kerja sama perdagangan," tukas Retno.Sementara itu mengenai Generalized System of Preference (GSP), Presiden Jokowi juga mengutarakan harapannya agar fasilitas tersebut tetap diberikan ke Indonesia."Kalau kita lihat dari barang yang ada di GSP, 53 persen adalah terkait dengan produk yang diekspor AS, terkait proses produksi yang diperlukan," tutur Menlu Retno.(WIL)