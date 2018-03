Korsel Sebut Korut Sepakat Hadiri KTT Antar-Korea

Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah menyetujui proposal menggelar konferensi tingkat tinggi antar-Korea pekan mendatang. Dalam pernyataan resmi Kementerian Unifikasi Korea, seperti dilansir CNN, Sabtu 24 Maret 2018, KTT tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis pekan depan.Dialog pertama kali diusulkan Korsel agar digelar di desa Panmunjom di Zona Demiliterisasi atau DMZ. Korut mengaku akan mengirim delegasi beranggotakan tiga orang yang dipimpin Ri Son-kwon, kepala Komite Reunifikasi Damai.Sementara dari kubu Korsel akan diwakili delegasi tiga orang yang dipimpin Menteri Unifikasi Cho Myoung-gyon.Pengumuman jadwal KTT Antar-Korea muncul satu hari usai Presiden Korsel Moon Jae-in mengindikasikan kemungkinan adanya pertemuan lain, antara Amerika Serikat, Korut dengan Korsel.Moon menyebut negosiasi masih berlangsung menjelang "dialog historis" antara dirinya dengan pemimpin Korut Kim Jong-un . Pertemuan keduanya dijadwalkan berlangsung pada April."Melalui dialog ini dan dialog mendatang, kita harus mengakhiri isu nuklir dan perdamaian di Semenanjung Korea. Merupakan hal penting agar dua Korea dapat hidup berdampingan tanpa melukai satu sama lain," ujar Moon pekan ini.Pertemuan Moon dengan Kim Jong-un adalah pemanasan dari ajang utama antara Korut dengan AS. Presiden AS Donald Trump telah menerima undangan untuk bertemu Kim Jong-un, yang disebutnya mungkin terjadi sebelum akhir Mei.Jika terjadi, maka itu akan menjadi pertemuan pertama dari presiden aktif AS dengan keluarga Kim Jong-un.(WIL)