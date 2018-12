KBRI Beijing Promosikan Indonesia Timur di Tiongkok

Indonesia Day di Tiongkok kali ini dimeriahkan oleh seni dan budaya dari timur Indonesia. Kekayaan alam dan budayanya menjadi salah satu daya pikat warga Negeri Tirai Bambu.Tema tersebut juga selaras dengan program Pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan wilayah Timur. Melalui Indonesia Day, diharapkan warga Tiongkok dapat mengenal potensi pariwisata dan ekonomi wilayah Indonesia Timur."Dengan pemahaman yang kuat melalui people to people contact, Indonesia dan Tiongkok mendapat manfaat dari eratnya persahabatan dua negara," kata Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun, dalam keterangan tertulisnya kepadaSelasa 18 Desember 2018.Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya yang turut mempromosikan 10 New Bali. Ia mengajak semua pihak, khususnya industri pariwisata Indonesia-Tiongkok, dapat bekerja sama dan bersinergi dalam mendorong peningkatan turis dari Tiongkok ke Indonesia.Dibuka dengan Tari Lenso dari Maluku, persembahan tari-tarian dari daerah Nusa Tenggara Timur, Papua, dan tari Nusantara yang dibawakan tim penari dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan tim tari mahasiswa di Beijing berhasil memukau para tamu.Di sela-sela acara, diputar juga trailer film Boundless Love produksi National Energy Resource Group, hasil kolaborasi insan perfilman Indonesia - Tiongkok yang telah diputar pada 12th Bali International Film Festival di Indonesia dan the 2nd Pingyao International Film Festival di Tiongkok.(DRI)