Hujan Badai Tewaskan 49 Orang di India Utara

Hujan badai yang memicu banjir serta membuat sejumlah bangunan roboh di Uttar Pradesh, India, sejak Kamis kemarin telah menewaskan sedikitnya 49 orang.Menurut keterangan Badan Penanggulangan Bencana India, seperti dikutip dari The Nation, Sabtu 28 Juli 2018, sebagian korban meninggal dunia akibat terkubur reruntuhan bangunan.Sebagian lainnya tewas tenggelam, tersengat arus listrik atau dalam kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan hujan deras.Otoritas di Uttar Pradesh -- negara bagian yang dihuni sekitar 220 juta orang -- menerapkan status waspada dan meminta penghuni semua bangunan rentan roboh untuk dievakuasi.Derasnya hujan juga melanda New Delhi dan negara bagian Rajasthan yang populer dikunjungi turis. Hujan dengan kerapatan 11 sentimeter dilaporkan turun selama 24 jam di distrik Bharatpur pada Jumat kemarin.Ketinggian air di Sungai Yamuna di New Delhi melewati level berbahaya 204 meter, yang membuat otoritas menerapkan status waspada. Diperkirakan ketinggian air sungai akan terus bertambah.Bangunan roboh merupakan hal biasa di India, terutama saat musim penghujan dari akhir Juni hingga September.Badan Meteorologi India memperkirakan hujan deras akan turun di seantero India utara hingga lima hari ke depan.(WIL)