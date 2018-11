Jokowi Sebut Indonesia-AS Bisa Saling Melengkapi

: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura. Tiga bidang kerja sama dibahas dalam pertemuan ini.Adapun tiga bidang kerja sama ini dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pembahasan kedua tokoh di sela-sela KTT ke-33 ASEAN di Suntec Convention Centre, Rabu 14 November 2018 ini menitikberatkan pada masyarakat.“Pertama adalah pentingnya kita bekerja sama di dalam membangun masyarakat yang majemuk. Dan saya kira pesan ini disampaikan Presiden pada beberapa kesempatan yang berbeda," kata Retno Marsudi seusai pertemuan, seperti dikutip dari keterangan Kantor Staf Kepresidenan, yang diterima Medcom.id, Kamis, 15 November 2018.Hal kedua yang dibicarakan Presiden Jokowi dan Wapres Mike Pence adalah kerja sama ekonomi. Presiden menekankan bahwa di bidang perdagangan, Indonesia dan Amerika Serikat tidak saling berkompetisi dan bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, hubungan perdagangan kedua negara diyakini Presiden akan saling menguntungkan."Dalam konteks ini, Presiden mengharapkan agar Amerika masih dapat terus memberikan fasilitas GSP (Generalized System of Preference) bagi Indonesia karena fasilitas GSP ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi Indonesia tapi juga untuk Amerika. Presiden menekankan bahwa kalau kita memakai pendekatan zero sum, maka justru akan membuat situasi yang lebih buruk," sambung Retno.Selanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan kerja sama untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, antara lain adalah kolaborasi untuk pengembangan Indo Pasifik. Terkait hal ini, Presiden menyampaikan beberapa prinsip dan mengatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan konsep Indo Pasifik di pertemuan East Asia Summit (EAS)."Kita juga sudah bicara dengan AS dan dari konsep yang ada, saya kira kita bisa sinergikan kerja sama atau konsep kita," ujar Retno.Selain membahas kerja sama di tiga bidang tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar pihak Amerika Serikat memberikan dukungan untuk AHA Centre, terutama terkait persoalan Rakhine State. AHA Centre adalah pusat koordinasi dan informasi penanganan bencana di kawasan ASEAN.(FJR)