Menlu RI Tekankan Stabilitas Semenanjung Korea ke AS

Isu Korea Utara (Korut) juga menjadi salah satu isu yang dibahas antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo, hari ini."Kita bicara dalam konteks bagaimana Semenanjung Korea bebas dari nuklir, intinya denuklirisasi kita tekankan lagi," kata Menlu Retno dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Sabtu 4 Agustus 2018."Saat di Singapura, pertemuan ASEAN, isu Korut ini muncur hampir di semua sesi. Seperti tadi, pertama elemennya adalah sambutan baik dari AS soal Korut," lanjut dia.Selain itu, dalam pertemuan ASEAN dan AS, negara-negara anggota ASEAN juga menekankan implementasi lebih lanjut soal pertemuan Korut dan Korea Selatan serta pertemuan Korut dan AS."Poinnya adalah Semenanjung Korea yang bebas nuklir dan stabil serta mengutamakan perdamaian," tegas Menlu Retno.Ketika di Singapura, Menlu Retno juga melakukan pertemuan dengan Menlu Korut Ri Hong-yo, di mana Indonesia kembali menekankan pentingnya stabilitas dan perdamaian Semenanjung Korea.(WIL)