50 Pengungsi Tinggalkan Pulau Manus Menuju AS

Pekan depan, sekitar 50 pengungsi lagi segera meninggalkan Pulau Manus dan Nauru di Pasifik, untuk memulai kehidupan baru di Amerika Serikat (AS).Para pengungsi telah menyatakan persetujuannya pada hari ini kepada Pemerintah Nauru dan Australia, dan akan bergabung dengan 230 teman-temannya yang sudah terlebih dahulu terbang ke AS.Dilansir dari Sky News, Rabu 18 April 2018, Australia menyanggupi akan terus bekerja sama dengan AS untuk proses pemindahan pengungsi tersebut.Salah satu pejabat pemerintahan Australia mengtakan, Negeri Kanguru tersebut telah bekerja keras untuk mengatasi permasalahan pengungsi ini.Ia pun mengaku bahwa pemerintah telah berhasil menerapkan kebijakan perlindungan perbatasan dan berupaya mencapai solusi di dalam kemitraan dengan negara lain.Sejak kesepakatan antara Australia dan AS terbentuk pada September 2017 lalu, sekitar 145 pengungsi telah meninggalkan Nauru dan 85 lainnya juga pindah dari Pulau Manus dan Papua Nugini."Warga Australia ingin melihat resolusi cepat ini agar terwujud kamp-kamp lepas pantai yang bersih dari pengungsi," ujar pejabat anonim tersebut.Berdasarkan kesepakatan yang dicapai Australia dengan pemerintahan Barack Obama sebelumnya, AS setuju untuk mengambil hingga 1.250 pengungsi dari pusat-pusat penahanan lepas pantai.Bahkan, jika kuota AS sudah penuh, Australia menyanggupi untuk masih bisa menampung pengungsi, meski tak banyak.Sementara itu, Pemerintah Papua Nugini menyatakan bahwa dalam proses pemindahan pengungsi ini adalah tanggung jawab penuh dari Australia dan Nauru menolak untuk menampung pengungsi kembali, jika kuota AS sudah penuh.(FJR)