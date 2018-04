Kim Klaim Bukan Tipe Orang yang Tembakkan Misil ke AS

Kim Jong-un "bukan tipe orang" yang akan menembakkan misil ke Amerika Serikat. Demikian klaim yang disampaikan Kim, menurut keterangan pers kantor kepresidenan Korea Selatan di Seoul, Minggu 29 April 2018.Kantor kepresidenan Korsel juga mengutip ucapan Kim yang mengatakan AS tidak perlu khawatir mengenai peluncuran misil balistik antar-benua atau ICBM."AS memiliki sikap penolakan fundamental terhadap Korea Utara. Namun jika (AS) berbicara kepada kami, mereka akan tahu bahwa saya bukan tipe orang yang akan menembakkan (misil) nuklir ke Samudera Selatan atau Pasifik atau membidik AS," ucap Kim, seperti disampaikan Seoul dalam pemberitaan di situs ABC News.Kim telah mengumumkan negaranya tidak lagi membutuhkan uji coba nuklir maupun peluncuran misil jarak menengah atau jauh. Ia pun mendeklarasikan pembekuan uji coba nuklir dan misil, sebuah langkah yang diapresiasi Presiden AS Donald Trump.Korut juga berencana menutup situs nuklir utama mereka pada Mei mendatang. Kim bahkan berencana mengundang tim pakar serta jurnalis dari Korsel dan AS ke situs tersebut."Beberapa orang bilang kami menutup tempat yang memang sudah ditelantarkan. Tapi Anda semua akan melihat ada dua terowongan yang lebih besar dari fasilitas lama, dan kondisinya masih baik," tutur beberapa petinggi Korsel yang mengklaim mengutip ucapan Kim.Enam uji coba nuklir bawah tanah dilakukan di sebuah situs Korut. Uji coba terbaru dilakukan pada September 2017.Sementara itu pertemuan Kim dengan Presiden Korsel Moon Jae-in di Panmunjom pada Jumat kemarin dinilai sukses besar. KTT Korea itu dinilai sebagai batu loncatan menjelang pertemuan Kim dengan Trump.Dalam sebuah acara di Michigan, Trump menyebut dirinya akan bertemu Kim dalam tiga hingga empat pekan ke depan Tanggal pasti belum ditentukan, begitu juga dengan tempat pertemuan yang disebut-sebut sudah mengerucut ke dua negara: Mongolia atau Singapura.(WIL)