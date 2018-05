Korut Pindahkan Tahanan AS ke Hotel

Korea Utara (Korut) melunak terhadap tiga orang tahanan asal Amerika Serikat (AS). Ketiganya dipindahkan dari penjara kerja paksa ke sebuah hotel.Perubahan ini ditengarai rencana pertemuan antara pemimpin Korut Kim Jong-un dengan Presiden AS Donald Trump. Pemindahan tersebut membuka jalan bebasnya ketiga warga AS dalam waktu dekat.Akademisi Kim Hak Song dan Tony Kim serta pengusaha Kim Dong Chul,-semuanya warga AS-, dipindahkan pekan ini ke sebuah hotel di pinggiran Kota Pyongyang. "Pemindahan ini berdasarkan perintah dari pemimpin tertinggi (Kim Jong-un)," ujar seorang aktivis Korea Selatan (Korsel) Choi Sun Yong, seperti dikutip Sky News, Kamis 3 Mei 2018."Ketiga tawanan itu mendapatkan perawatan kesehatan dan pendidikan ideologi," lanjut Choi.Sementara seorang pejabat Korsel menyebutkan bahwa kebebasan dari ketiga warga AS itu sudah dinegosiasikan dalam waktu dua bulan terakhir.Ketiga orang,-yang tidak berhubungan,- dipenjara pada 2016 dan 2017 setelah dituduh melakukan tindak mata-mata atau tindakan berbahaya.Beberapa hari sebelumnya Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan, 'Jika Korut membebaskan warga AS sebelum pertemuan AS-Korut, ini akan menjadi kesempatan bagi mereka menunjukkan ketulusannya".Sementara Menlu AS Mike Pompeo diyakini sudah membicarakan kebebasan tahanan ini, ketika dirinya melakukan pertemuan rahasia dengan Kim Jong-un di Pyongyang April lalu.Pengamat Korut mengatakan, pihak Pyongyang saat ini memperhatikan kesehatan dari ketiga tahanan itu. Mereka ingin memastikan tidak akan terjadi lagi kasus Otto Warmbier.Wambier adalah mahasiswa AS yang ditahan Korut sejak 2016. Dia meninggal akibat kesehatan yang memburuk, enam hari setelah dibebaskan pada Juni 2018 lalu.(FJR)