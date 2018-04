Doa Rakyat Korsel untuk Perdamaian Terkabul

Rakyat Korea Selatan (Korsel) berkumpul di alun-alun Gwanghwamun di Seoul pada 27 April 2018. Mereka berdoa demi perdamaian di Semenanjung Korea."Turut senang dengan pertemuan antara Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae In. Kami berharap perdamaian antara kedua negara akan segera terwujud," tutur seorang warga bernama Song Il Bok di alun-alun Gwanghwamun, kepada, Jumat 27 April 2018.Pada doa bersama ini, para tokoh dan perwakilan umat Buddha menyalakan api sebagai simbol perdamaian kedua negara. Sejumlah wartawan internasional turut mengabadikan momen bersejarah ini.Doa rakyat Korsel ini pun berujung manis. Baik Moon Jaen-in dan Kim Jong-un menandatangani Deklarasi Panmunjom.Di dalam Deklarasi Panmunjon itu disebutkan diantaranya adalah denuklirisasi Semenanjung Korea, pembangunan kantor penghubung di Kaesong, pembicaraan damai yang melibatkan Tiongkok dan AS serta reuni keluarga dua negara.Jepang dan Amerika Serikat menyambut baik hasil kesepakatan ini. PM Jepang Shinzo Abe memuji upaya kedua negara, tetapi mendesak dilakukannya komitmen nyata.Presiden AS Donald Trump pun mengatakan pertemuan ini adalah pertemuan terbaik yang pernah terjadi."Setelah tahun-tahun peluncuran rudal dan uji coba nuklir, sebuah pertemuan bersejarah antara Korut dan Korsel berlangsung. Hal-hal yang baik sedang terjadi!" tulis Trump di akun Twitter pribadinya, Jumat 27 April 2018.(FJR)