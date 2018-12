Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi Kembali Dicabut

: Setelah Amnesty International mencabut penghargaan untuk pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, kini lembaga lain melakukan hal serupa. Isu Rohingya menjadi pertimbangan pencabutan penghargaan itu.May 18 Memorial Foundation mencabut penghargaan yang mereka hadiahkan ke Suu Kyi pada 2004 lalu. Saat itu Suu Kyi tidak bisa hadir menerima penghargaan HAM Gwangju, karena berada dalam tahanan rumah oleh junta militer.“Ketidakpeduliannya terhadap kekejaman yang dialami etnis Rohingya bertentangan dengan nilai-nilai dari penghargaan yang melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia,” pernyataan Juru Bicara the May 18 Memorial Foundation, Cho Jin-tae, seperti dikutip AFP, Selasa, 18 Desember 2018.“Sebagai keputusan, dewan yayasan memutuskan untuk mencabut penghargaannya,” ujar Cho.Yayasan ini dibentuk pada 1994 untuk memperingati perlawanan pro demokrasi di Gwangju pada 1980an. Perlawanan itu berujung pada kerusuhan berdarah yang menewaskan lebih dari 200 orang karena tindakan prajurit Korsel.Tetapi perlawanan terhadap diktator Chun Doo-hwan menginspirasi protes pro-demokrasi yang berujung restorasi demokrasi selama tujuh tahun.Ini bukan pertama kalinya Aung San Suu Kyi dicabut penghargaannya. Pada November lalu, Amnesty International mencabut penghargaan bergengsi ‘Ambassador of Conscience Award’. Sikapnya terhadap Rohingya juga menjadi alasan pencabutan penghargaan itu.(FJR)